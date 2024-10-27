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Маск назвал условие для выживания человеческой цивилизации

Маск: человеческая цивилизация выживет, если станет многопланетным видом

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Человеческая цивилизация сможет выжить, если станет многопланетным видом. Об этом заявил миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на мероприятии в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

«Продолжительность жизни цивилизации будет гораздо больше, если мы будем многопланетным видом», — отметил он.

Маск обратил внимание на то, что природная или антропогенная катастрофа может стать причиной уничтожения жизни на планете. Он напомнил, что «однажды метеорит уже погубил динозавров». Предприниматель подчеркнул, что подобные события могут произойти и в будущем.

Одной из планет, где человечество может спастись, является Марс, добавил Маск.

В сентябре Маск заявлял, что люди могут высадиться на Марсе в течение четырех лет, а через 20 лет будут жить там в самодостаточном городе. В то же время американское космическое агентство NASA, которое сотрудничает со SpaceX Маска в области технологий для доставки астронавтов на Красную планету, считает, что первая пилотируемая посадка к 2040 году была бы «дерзкой».

Ранее Маск назвал срок, за который человечество колонизирует галактику.

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