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Врачи нашли простой способ улучшить состояние кожи при псориазе

JAMA: домашняя фототерапия псориаза не менее эффективна, чем больничная

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Shutterstock

Пациенты с псориазом могут улучшить состояние кожи с помощью домашней терапии светом, которая сейчас проводится в больницах. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Dermatology.

В течение десятилетий люди с псориазом лечились в клиниках с помощью фототерапии — аппаратного облучения ультрафиолетом. Это помогает замедлить образование язв, уменьшить площадь поражения и смягчить воспаление.

В новом исследовании ученые показали, что фототерапия дома не менее эффективна. Они разделили 783 пациента с псориазом на две группы: одна получала фототерапию в клинике, другая проводила ее дома. Через 12 недель лечения два раза в неделю состояние кожи улучшилось у 60% пациентов в обеих группах. Однако проходившие его дома лучше придерживались рекомендаций врача, так как им не нужно было тратить время и деньги на поездки в больницу.

Ученые считают, что процедуру фототерапии в домашних условиях нужно включить в стандартные программы медицинского страхования.

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