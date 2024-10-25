Названы бесполезные для женщин анализы

Бесполезные обследования у гинеколога включают анализы на флору без симптомов, анализы на гормоны и проверку на половые инфекции. Для всех анализов нужны показания, рассказала «Газете.Ru» врач-гинеколог сети «Клиника Фомина» в Перми Ольга Черепанова.

«Сдавать анализы на все подряд — пустая трата денег. К бесполезным относится анализ на флору для профилактики. Без симптомов он нужен только перед хирургическими манипуляциями и во время беременности. Также нет смысла проверять на половые инфекции, если у вас нет симптомов, и вы не меняли полового партнера», — рассказала врач.

Также не нужны анализы на гормоны для профилактики без рекомендаций врача. Они могут быть назначены, например, при нарушении менструального цикла.

«Анализы проводят, чтобы выявить наличие патологии или опровергнуть подозрения. Сдавать их просто так не стоит. Результаты анализов могут вызвать ненужное беспокойство, необоснованные дальнейшие обследования, а порой и лечение, в котором нет необходимости», — заключила Черепанова.

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