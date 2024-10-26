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Врач объяснила, в каком случае поздний ужин приводит к набору веса

Терапевт Атюнина: поздний ужин после голодного дня повышает риск набора веса

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Поздний ужин может повысить риск набора веса, но только в случае, если человек переедает вечером и голодает днем. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, нутрициолог сети «Клиника Фомина» в Москве Анастасия Атюнина.

«Вечернее переедание – опасное увлечение. Оно незаметно переходит в сильную зависимость. Еда становится наградой, успокоением, отключается контроль над количеством съеденного. Если в течение дня не было нормального приема пищи, а вечером человек наелся, то повышается риск набора веса. В жир вечерние калории уйдут не из-за того, что они вечерние, а потому что единственные: организм, находясь в дефиците калорий целый день, запасает все, что вы предложите ему вечером, в страхе, что его вообще перестанут кормить», — объяснила врач.

Обильный прием пищи перед сном может значительно ухудшить качество сна. Лучше всего распределить еду на три основных приема и два-три перекуса.

«Также не стоит ложиться после еды: горизонтальное положение увеличивает риск заброса содержимого желудка обратно в пищевод. Могут появиться неприятные симптомы, например, изжога или отрыжка с кислым привкусом», — заключила Атюнина.

Ранее врач рассказала, сколько чая можно выпивать за день.

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