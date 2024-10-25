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Врач рассказала, сколько чая можно выпивать за день

Гастроэнтеролог Евлашева: пять чашек чая в день опасны передозировкой кофеина

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Злоупотребление чаем, особенно крепким черным, может привести к передозировке кофеина. Она проявляется нарушениями сна, тревогой, головной болью и головокружением. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог клиники DocMed Ольга Евлашева.

«Умеренное потребление чая является безопасным для большинства людей, более трех-четырех чашек (710-950 мл) в день могут иметь некоторые негативные эффекты. Чайные листья естественным образом содержат кофеин. Чрезмерное потребление этого вещества из чая или любого другого источника может способствовать чувству тревоги и беспокойства», — рассказала врач.

240 мл чая (средняя чашка) содержат 11–61 мг кофеина в зависимости от сорта (в черном больше, чем в зеленом) и способа заваривания (долгое заваривание способствует выходу кофеина из листьев в воду).

«Исследования показывают, что дозы кофеина менее 200 мг в день вряд ли вызовут значительное чувство тревоги у большинства людей. Но даже в таком количестве кофеин за шесть часов до сна может ухудшить сон. Данные, однако, противоречивы. Люди метаболизируют кофеин с разной скоростью, и трудно точно предсказать, как он влияет на режим сна у всех», — объяснила Евлашева.

При ухудшении качества сна врач рекомендует обратить внимание на количество кофеина в рационе. Другие симптомы его избытка включают головную боль и головокружение.

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