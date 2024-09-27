Глава Минэнерго оценил объем шельфовых запасов нефти и газа в России

Запасов нефти в России на шельфе хватит на добычу в течение 32 лет, газа на шельфе — более чем на 130 лет. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев, слова которого передает РИА Новости.

«Даже добывая нефть на шельфе, даже на тех объемах, на которых мы сейчас добываем — это 32 года достаточно нам будет добывать эти объемы только на шельфе. И на шельфе у нас 85 триллионов кубических метров газа — это при тех объемах, что мы сейчас добываем, — более 130 лет», — заявил он.

11 сентября глава Минприроды РФ Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявил о проблеме с геологоразведкой в России. Большинство крупных и легкодоступных месторождений полезных ископаемых, включая нефть и газ, уже исчерпаны.

В апреле первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что многие нефтегазовые месторождения в России к настоящему моменту истощены. В среднесрочной перспективе ресурсная рента (денежные средства, полученные за счет продажи общенациональных ресурсов) в России будет сокращаться из-за роста себестоимости сырья, а также сложностей с разработкой новых месторождений, отметил Сорокин.

Ранее нефтепереработка в России достигла рекордных показателей.