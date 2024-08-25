Ученые предложили засыпать африканский остров ядом для уничтожения пожирающих птиц мышей

Южноафриканские ученые и защитники природы заявили, что планируют засыпать остров Марион гранулами с ядохимикатами для уничтожения местной популяции мышей. Живущие там грызуны пожирают альбатросов и других морских птиц живьем, нанося большой ущерб пернатым. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Остров Марион находится примерно в 2 тыс. километров к юго-востоку от Кейптауна. Населяющего его мыши поедают не только яйца птиц, но и их самих. Зверьки набрасываются на крылатых и обгладывают их заживо.

Домовых мышей завезли на остров в начале 1800-х годов. В 1948 году туда доставили пять кошек для контроля численности грызунов. Однако за 40 лет численность кошек достигла 2 тыс. особей, которые уничтожали около 450 тыс. птиц в год. К 1991 году на Марионе искоренили всех кошек.

На Марионе гнездятся 29 морских птиц, из которых 19 находятся под угрозой локального исчезновения, включая альбатросов.

По словам биологов, птицы не знают, как справиться с нашествием мышей, поскольку эволюционировали без наземных хищников. В результате грызуны ежегодно уничтожают сотни тысяч пернатых в год.

Команда проекта рассчитывает сбросить на Марион около 600 тонн ядохимикатов с вертолетов зимой 2027 года. В это время мыши особенно голодны, а птицы практически отсутствуют.

Ранее ученые выпустили на острове Фиджи десятки тысяч комаров, зараженных губительными для их сородичей бактериями.