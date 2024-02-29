В ГД заявили, что механизм пересдачи ЕГЭ нужно реализовать в 2024 году

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что новый механизм пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно подготовить в этом году. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что можно успеть [в этом году]. Мы с Рособрнадзором, Минпросвещения отработаем эту тему. Для того чтобы пересдать, нужна комиссия, нужно организовать условия для пересдачи, потому что все же будут выбирать разные предметы. Если Рособрнадзор успевает это сделать в этом году, то было бы замечательно», — сказала Казакова.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал совершенствовать механизм Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Также он потребовал разобраться с проблемой, когда учебная программа в школах отличается от того, что встречается на выпускных экзаменах. При этом президент подчеркнул, что учебная нагрузка на детей должна быть разумной и сбалансированной.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.