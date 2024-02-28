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Путин утвердил новую Стратегию научного-технологического развития РФ

Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину научно-технологического развития России. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

В документе устанавливаются приоритеты, а также цели и основные задачи научно-технологического развития страны, определяются векторы развития государственной политики в данной области и меры по их осуществлению.

Кроме того, глава государства утвердил стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, чему будет посвящено послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое намечено на 29 февраля.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что ключевой темой послания станет поддержка семей.

Ранее премьер Мишустин рассказал о возможностях РФ вернуть статус великой научно-технологической державы.

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