Глава Минздрава заявил, что в РФ создадут условия для экспорта медицинских технологий

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ученые на встрече с президентом страны Владимиром Путиным предложили для экспорта государством технологий создать дополнительные сектора медицинской промышленности, сообщает РИА Новости.

Мурашко на пресс-конференции, посвященной итогам встречи Путина с учеными, рассказал журналистам о предложении создать дополнительные сектора в медицинской промышленности. Это позволит государству экспортировать технологии.

Глава Минздрава подчеркнул, что основные направления этой деятельности связаны с генетикой, иммунологией и цифровизацией. Он отметил, что разговор ученых с президентом страны был конструктивным.

Ранее руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына заявила, что участие президента России Владимира Путина в Форуме будущих технологий и посещение им Центра телемедицины фактически является прямым сигналом о том, какие направления развития страны приоритетны для главы государства.

Ранее ученые выяснили, что ежедневный прием прополиса может замедлять старение.