Ученые выяснили, что болезнью Альцгеймера можно заразиться

Болезнь Альцгеймера могла передаваться людям вместе с гормоном роста через патогенную форму амилоидного белка. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Согласно данным исследования, болезнь Альцгеймера, имеющая связь с прионной инфекцией, была приобретена после медицинского вмешательства задолго до проявления первых симптомов. Пациенты с нейродегенеративным заболеванием получали гормон роста, выделенный из человеческого гипофиза. К такому методу прибегали до 1985 года. В Великобритании гормон роста получили как минимум 1848 человек, но позже отказались от него из-за аномально свернутых белков, вызывающих болезнь Крейтцфельдта-Якоба.

В результате у таких пациентов возникли отложения бета-амилоида, а также церебральная амилоидная ангиопатия. Эти соединения есть у пациентов с болезнью Альцгеймера.

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