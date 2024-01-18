Космонавта Крикалева назначили представителем президента по космосу

Президент России Владимир Путин назначил космонавта Сергея Крикалева специальным представителем главы государства по сотрудничеству в космосе. Соответствующий указ размещен на сайте правовой информации.

«Назначить Героя России Крикалева Сергея спецпредставителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса», — говорится в тексте документа.

Сообщается, что указ вступает в силу с момента подписания — с 18 января 2024 года.

До этого сообщалось, что летчик-космонавт Сергей Крикалев стал доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина и получил соответствующее удостоверение.

Помимо Крикалева, соответствующий статус и документ получили в том числе главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье и артист балета Сергей Полунин.

Также в списке доверенных лиц перечислены председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова.

При этом выдачей удостоверений занимался художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

Ранее Путин включил главу РАН Красникова в состав Совета безопасности России.