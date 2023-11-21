Зоологи выяснили вкусы давно вымерших видов стервятников

Британские зоологи из Музея естествознания в Лондоне нашли способ определить, чем именно обычно питались вымершие виды стервятников и других хищных птиц. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Zoology (JOZ).

Ученые сравнили черепа 22 ныне живущих вида стервятников и обнаружили, что форма костей может точно предсказать предпочтительную стратегию питания, принятую конкретным видом.

Сегодня существует 23 вида стервятников, которые разделены на два разных семейства. Афро-евразийские стервятники относятся к семейству Accipitridae, в которое также входят такие птицы, как беркут и обыкновенный канюк. Вторая группа — североамериканские грифы семейства Cathartidae, в которое входит калифорнийский кондор.

Несмотря на то, что эти две группы развивались совершенно независимо, было замечено, что разные виды стервятников из этих семейств предпочитают определенные части туши. Их можно разделить на три категории: потрошители, глотатели и скребуны.

Потрошители обычно выбирают действительно прочные материалы, такие как кожа и сухожилия. Глотатели охотятся за мягкими внутренностями, например, кишечником и другими внутренними органами, а скребуны — за тем, что осталось несъеденным.

Специализация на разных частях туши позволила нескольким видам стервятников сосуществовать и развиваться бок о бок друг с другом, а не конкурировать за один и тот же тип пищи. В результате их форма адаптировалась к различным типам питания.

Исследователи обнаружили, что различные формы черепов стервятников аккуратно разделены на три группы, которые совпадают с тремя различными стратегиями кормления. Так потрошители обладали более широким черепом с крепким клювом, которым они раздирали жесткие ткани. У скребунов оказался самый тонкий клюв, предназначенный для сбора небольших остатков пищи, тогда как глотатели отличались самым узким черепом и относительно длинным клювом, позволявшим им добираться до мягких внутренностей.

Зоологи также изучили черепа восьми пернатых хищников, не являющихся стервятниками, которые были схожи по размеру и ареалу обитания. Черепа этих птиц, как правило, были гораздо более похожи друг на друга по форме и менее разнообразны, чем у падальщиков.

Ранее зоологи обвинили чаек в губительных атаках на детенышей китов.