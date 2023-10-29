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В доме польского рыцаря нашли редкий артефакт для хранения реликвий

Археологи из Лодзи нашли в доме средневекового польского рыцаря крест для мощей

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Institute of Archeology of the University of Lodz/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ученые из Лодзинского университета обнаружили в доме средневекового рыцаря в Польше множество артефактов, в том числе энколпион — медальон в виде креста для хранения мощей или других реликвий. Об этом сообщает Nauka w Polske.

Поместье рыцаря на юге Польши было обнаружено в июле 2023 года. Первоначальное обследование этого места выявило остатки деревянной башни, которая стояла на вершине холма между XIII и XV веками. Теперь археологи нашли здесь крестообразный медальон для хранения реликвий, известный как энколпион, что с древнегреческого переводится как «на груди». Религиозный предмет, изготовленный из медного сплава, был важным символом, который христиане носили на груди в средневековые времена, и часто содержал цитаты или иллюстрации из христианской Библии.

Помимо креста, археологи нашли и другие предметы военного назначения: железные стремена, часть подковы, арбалетные стрелы и остатки веревок. Они обнаружили печь, дверную фурнитуру, замок и ключ, гвозди, крючки и скобы. Также были найдены несколько серебряных монет и остатки пояса.

Ранее ученые обнаружили в океане затерянный древний континент.

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