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Академик Гинцбург назвал главный урок пандемии коронавируса

Академик Гинцбург рассказал о необходимости создания банка прототипов вакцин

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В России необходимо создать банк прототипов вакцинных препаратов против тех инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Это позволит вводить в оборот новые вакцины за 40-45 дней. Такой подход позволит защитить население при возникновении новых пандемий, — рассказал «Газете.Ru» академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вот это и есть основной урок пандемии, и теперь ясно, что делать, когда подобное повторится. Действительно время доведения до гражданского оборота вакцины можно сократить до 40-45 дней. Об этом, между прочим, во всех инструктивных документах пишут руководители нашей страны — и Путин, и Мишустин. Этого требует от нас реальная жизнь. Что же для этого нужно? Надо создать банк прототипов вакцинных препаратов против тех инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем», – отметил академик.

В этом банке будут храниться прототипы препаратов по сертифицированной технологии, и ученым понадобится лишь вставить туда новый штамм, объяснил Гинцбург.

«Прототипы, допустим, на основе разработанной у нас аденовирусной технологии, будут храниться в холодильнике в виде консервов. Когда у вас наступает микробиологическое осложнение любого характера, вам не надо заново создавать вакцину, вам надо достать из холодильника нужную консерву, вскрыть ее, наработать и ввести в гражданский оборот. Это можно сделать действительно за 40-45 дней», – рассказал Гинцбург.

Однако, как отметил академик, для того, чтобы банк прототипов вакцин правильно функционировал, нужна еще одна структура — Национальный банк сывороток.

«Этот банк должен собирать по всей стране образцы крови граждан. Таким образом, мы видим, возбудители каких инфекций есть в стране. Так мы сможем работать, не дожидаясь рекомендаций от ВОЗ, которые приходят очень запоздало, если вообще приходят. Увидев в образцах крови антитела к новому возбудителю с эпидемическим потенциалом, мы уже будем знать какую консерву открывать, какую вакцину делать», – заключил Гинцбург.

Подробнее о том, могла ли Россия избежать локдауна, и какими вакцинами от коронавируса сегодня может привиться россиянин — в интервью Гинцбурга «Газете.Ru».

Ранее академик Гинцбург перечислил достоинства назальных вакцин.

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