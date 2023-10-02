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Аквариумные рыбки помогли ученым создать раствор для хранения донорских органов

FASEB: новый состав позволил рыбкам данио пережить пять дней в заморозке

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Zhang Keren/Global Look Press

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы в штате Массачусетс разработали раствор для длительного хранения замороженных сердец и других органов в ожидании трансплантации. Исследователи подобрали наиболее подходящую комбинацию химических соединений с помощью данио — распространенного вида аквариумных рыбок. Статья опубликована в научном журнале Федерации американских обществ экспериментальной биологии (FASEB).

Используя рыбок данио в качестве модели, эксперты провели самый крупный и полный скрининг криопротекторов — веществ, защищающие живые ткани от повреждающего действия замораживания при криоконсервации. Они отобрали наименее токсичные и наиболее эффективные компоненты для сохранения сложных систем органов при температуре -10 °С.

Эксперименты показали, что сердечная функция взрослых рыбок сохранялась после пяти дней хранения.

«Рыбки данио — это мощная модельная система, которая никогда не использовалась в контексте консервации твердых органов для пересадки, несмотря на ряд преимуществ. Мы надеемся, что это исследование побудит других специалистов в области трансплантологии использовать этот важный организм», — отметила автор научной работы, доктор Шеннон Тессье.

Ранее хирурги провели вторую в истории пересадку модифицированного свиного сердца человеку.

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