Аквариумные рыбки помогли ученым создать раствор для хранения донорских органов

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы в штате Массачусетс разработали раствор для длительного хранения замороженных сердец и других органов в ожидании трансплантации. Исследователи подобрали наиболее подходящую комбинацию химических соединений с помощью данио — распространенного вида аквариумных рыбок. Статья опубликована в научном журнале Федерации американских обществ экспериментальной биологии (FASEB).

Используя рыбок данио в качестве модели, эксперты провели самый крупный и полный скрининг криопротекторов — веществ, защищающие живые ткани от повреждающего действия замораживания при криоконсервации. Они отобрали наименее токсичные и наиболее эффективные компоненты для сохранения сложных систем органов при температуре -10 °С.

Эксперименты показали, что сердечная функция взрослых рыбок сохранялась после пяти дней хранения.

«Рыбки данио — это мощная модельная система, которая никогда не использовалась в контексте консервации твердых органов для пересадки, несмотря на ряд преимуществ. Мы надеемся, что это исследование побудит других специалистов в области трансплантологии использовать этот важный организм», — отметила автор научной работы, доктор Шеннон Тессье.

Ранее хирурги провели вторую в истории пересадку модифицированного свиного сердца человеку.