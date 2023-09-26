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Дождевые черви оказались жизненно важны для обеспечения мира продовольствием

NatComms: от дождевых червей зависит 6,5% мировых урожаев зерна

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B. Borrell Casals/FLPA/Global Look Press

Американские ученые из Университета штата Колорадо оценили вклад обычных дождевых червей в производство важнейших продуктов питания. Оказалось, что беспозвоночные обеспечивают около 6,5% мировых урожаев зерна ежегодно, а также 2,3% бобовых культур. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

По оценкам специалистов, благодаря червям каждый год производится до 140 млн т продовольствия, что сопоставимо с общим объемом риса, пшеницы, овса, ячменя, кукурузы и других зерновых, которые выращивает Россия — четвертый по величине производитель сельскохозяйственной продукции в мире.

Анализ показал, что дождевые черви оказали наиболее существенное влияние на сельское хозяйство южных регионов Земли — в частности, от них зависит 10% урожаев зерна в странах Африки к югу от Сахары и 8% в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ученые отметили, что большой вклад червей в агропромышленное производство развивающихся стран связан с тем, что местным фермерам не так доступны удобрения и пестициды. Вместо этого земледельцы полагаются на органические вещества и беспозвоночных.

Дождевые черви помогают создать здоровую почву, поддерживая рост культур разными способами: создавая хорошую структуру грунта, способствуя улавливанию воды и ускоряя переработку органики, что делает питательные вещества более доступными для посевов.

Другие исследования также показали, что черви улучшают защиту растений от распространенных почвенных патогенов, а также повышают общую урожайность примерно на 25%.

Ранее ученые выяснили, что диета с добавками из мучных червей помогает сбросить вес.

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