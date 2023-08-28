Астроном предложил объяснение аномальной температуре грунта на Луне, измеренной «Чандраян-3»

Высокая температура лунного грунта, измеренная индийским зондом «Викрам», может быть связана с особым рельефом или с составом реголита. Об этом «Газете.Ru» сообщил Владислав Шевченко, заведующий отделением исследований луны и планет Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ.

27 августа Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала данные о температуре лунного грунта в зоне посадки аппарата «Викрам» миссии «Чандраян-3». По данным приборов, лунный реголит нагрет у поверхности до температуры примерно 55 °C. Как заявил индийским журналистам сотрудник ISRO Би Дарукеша, он и его коллеги ожидали нагрева не более чем до 20-30 °C и были удивлены столь высокой температурой. По его словам, она доходила до 70 °C, но это не отражено на опубликованном графике.

«Прежде, чем удивляться, нам необходимо понять, что это за реголит. Он может обладать разными теплофизическими свойствами, в зависимости от химического состава и фракции — мелкообломочной, как песок, или более крупной. Например, на фотографии зоны посадки виден небольшой камень — если они измерили температуру на нем, то она может быть повышенной. Опубликованные данные о температуре интересны, но нельзя делать выводы без дополнительной информации — нужно хотя бы картинку получить той точки, где они мерили», — объяснил ученый.

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Кроме того, отмечает Шевченко, необходимо проанализировать рельеф зоны высадки. Аппарат миссии «Чандраян-3» сел в южном полярном регионе на широте −69°, и Солнце там никогда не бывает в зените. Поэтому в приполярных областях есть постоянно освещенные возвышенности, равно как и ямы вечной тьмы.

«Если измерения проведены на горке, которая круглые сутки (или большую их часть) освещается Солнцем, то у нее и должен быть другой температурный режим. Таким образом, анализ данных может быть гораздо интереснее, чем сам факт про 70 градусов. Если провести множество подобных измерений в районе посадки, проанализировать местность и вид грунта — можно будет многое понять о свойствах реголита.», — рассказал Шевченко.

В августе Индия стала четвертой страной, чей аппарат сел на Луну — после СССР, США и Китая. О том, как устроена миссия «Чандраян-3» — в материале «Газеты.Ru».