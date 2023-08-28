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В ЦПК начали поступать заявки на отбор в отряд космонавтов

Первые заявки на отбор в космонавты начали поступать в ЦПК

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Depositphotos

Начальник ЦПК им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов заявил, что получил первые пакеты документов от желающих пройти отбор в отряд космонавтов. Об этом сообщает ТАСС.

«Двенадцать сформированных пакетов документов находятся у нас на рассмотрении. Есть еще (документы. — «Газета.Ru»), где надо что-то доделывать», — сказал Харламов.

Отмечается, что с данными документами работает комиссия. Он также добавил, что документов от участников отбора на фильм «Вызов» не было.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что недавно госкорпорация объявила о наборе новых кандидатов в отряд космонавтов. По словам Крикалева, во времена Гагарина от момента прихода космонавтов в отряд до полета проходило чуть больше года, сама подготовка была гораздо короче. Сейчас техника стала сложнее, а задач стало больше.

На сдачу ста экзаменов, по словам Крикалева, уходит примерно 2-3 года. Поэтому общий срок подготовки составляет около 6 лет и больше.

Подробнее о том, как Россия и США взаимодействуют на МКС в условиях политической напряженности, почему станция работает после окончания гарантийного срока и как борются с трещинами, которые появляются по неизвестным причинам, – в интервью Крикалева «Газете.Ru».

Ранее «Роскосмос» и NASA согласовали дополнительный полет космонавта на «Союзе».

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