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Найден способ лучше запоминать информацию

PNAS: любопытство и спокойствие улучшают долгосрочное запоминание фактов

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Ученые из Университета Дьюка выяснили, что любопытство и спокойный режим исследования помогают запомнить факты лучше, чем стресс. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В новом исследовании приняли участие 420 взрослых. Их распределили случайным образом в одну из двух групп и рассказали им разные предыстории для мини-компьютерной игры. По сюжету они были ворами, которые проникали в музей и должны были избежать встречи с охранником. Первой группе нужно было спланировать будущее ограбление, то есть провести разведку, а второй — награбить побольше предметов искусства без разведки.

Люди «на разведке» значительно лучше запоминали картины и их стоимость, а также лучше помнили их на следующий день. Однако участники группы «стресс» имели другое преимущество. Они лучше понимали, за какими дверями виртуального музея были более дорогие предметы, и в результате их добыча в среднем оказалась на 230 долларов больше, чем у группы «на разведке».

Нахождение в срочном, напряженном режиме может быть лучшим вариантом для краткосрочной проблемы, но для поощрения долговременной памяти или действия стресс менее эффективен.

В настоящее время ученые пытаются понять, каким образом срочность и любопытство активируют разные части мозга и какие вещества при этом задействованы. Исследования могут принести пользу пациентам психиатров и научить их управлять своим мышлением.

«Большая часть взрослой психотерапии посвящена тому, как мы поощряем гибкость, например, в режиме любопытства. Но взрослым людям сложно это сделать, поскольку мы проводим большую часть своей жизни в режиме срочности», — объяснили ученые.

Обнаруженные учеными тонкие различия в мотивации помогут эффективнее объяснять людям работу вакцин, здорового образа жизни и изменения климата.

Ранее ученые выяснили, какие продукты могут защитить от проблем со слухом.

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