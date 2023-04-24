Роскосмос: выход в открытый космос российских космонавтов перенесен с 26 апреля на май

В Роскосмосе сообщили, что внекорабельная деятельность российских космонавтов, которая была запланирована на 26 апреля, перенесена на начало мая. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

«Ранее запланированный на 26 апреля 2023 года выход перенесен предварительно на начало мая в связи с необходимостью более детальной проработки его задач», — сказано в сообщении.

Отмечается, что космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин готовятся к выходу в открытый космос.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос в первый раз после того, как произошла разгерметизация корабля «Союз МС-22». Они должны были перенести дополнительный радиационный теплообменник (радиатор) с модуля «Рассвет» на модуль «Наука».

До этого стало известно, что президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву.