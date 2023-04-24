Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Роскосмос: выход в открытый космос российских космонавтов перенесен с 26 апреля на май

close
100%
NASA

В Роскосмосе сообщили, что внекорабельная деятельность российских космонавтов, которая была запланирована на 26 апреля, перенесена на начало мая. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

«Ранее запланированный на 26 апреля 2023 года выход перенесен предварительно на начало мая в связи с необходимостью более детальной проработки его задач», — сказано в сообщении.

Отмечается, что космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин готовятся к выходу в открытый космос.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос в первый раз после того, как произошла разгерметизация корабля «Союз МС-22». Они должны были перенести дополнительный радиационный теплообменник (радиатор) с модуля «Рассвет» на модуль «Наука».

До этого стало известно, что президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях