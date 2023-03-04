Инженер NASA Пози рассказал о регулярных встречах РФ и США перед пусками ракет

Инженер NASA Джон Пози, который занимается подготовкой запуска Crew Dragon, заявил, что представители космической сферы США и России постоянно встречаются для обсуждения безопасности. Об этом специалист рассказал РИА Новости.

«Мы регулярно встречаемся, чтобы поделиться подробностями о том, что происходит с кораблями, о существующих рисках и тому подобных вещах. На этих встречах поднимаются разные вопросы», — заявил Пози.

По его словам, встречи с членами сообщества Международной космической станции (МКС), в частности с представителями «Роскосмоса», становятся ежедневными перед запусками ракет.

Ранее корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту Андреем Федяевым пристыковался к МКС. Стыковка Crew Dragon с узловым модулем Harmony американского сегмента МКС была проведена в автоматическом режиме в 1:43 по времени восточного побережья США (9:43 мск).

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту корабль Dragon с астронавтами Стивеном Боуэном и Уорреном Хобургом, астронавтом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султаном Алнеяди и космонавтом «Роскосмоса» Андреем Федяевым для научной экспедиции на борту космической станции.

Экипаж проведет на борту МКС более 200 экспериментов, которые, уточняет NASA, помогут подготовиться к полетам на Луну и Марс, а также улучшить условия жизни на Земле.