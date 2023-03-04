Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Инженер NASA Пози рассказал о регулярных встречах РФ и США перед пусками ракет

close
100%
David J. Phillip/AP

Инженер NASA Джон Пози, который занимается подготовкой запуска Crew Dragon, заявил, что представители космической сферы США и России постоянно встречаются для обсуждения безопасности. Об этом специалист рассказал РИА Новости.

«Мы регулярно встречаемся, чтобы поделиться подробностями о том, что происходит с кораблями, о существующих рисках и тому подобных вещах. На этих встречах поднимаются разные вопросы», — заявил Пози.

По его словам, встречи с членами сообщества Международной космической станции (МКС), в частности с представителями «Роскосмоса», становятся ежедневными перед запусками ракет.

Ранее корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту Андреем Федяевым пристыковался к МКС. Стыковка Crew Dragon с узловым модулем Harmony американского сегмента МКС была проведена в автоматическом режиме в 1:43 по времени восточного побережья США (9:43 мск).

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту корабль Dragon с астронавтами Стивеном Боуэном и Уорреном Хобургом, астронавтом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султаном Алнеяди и космонавтом «Роскосмоса» Андреем Федяевым для научной экспедиции на борту космической станции.

Экипаж проведет на борту МКС более 200 экспериментов, которые, уточняет NASA, помогут подготовиться к полетам на Луну и Марс, а также улучшить условия жизни на Земле.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть