Песков заявил, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года приняли не сегодня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что решение касательно выхода РФ из проекта Международной космической станции (МКС) принималось не 26 июля, а ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля.

У него спросили, было ли согласовано решение России не участвовать в проекте МКС после 2024 года с президентом Владимиром Путиным.

«Решение было принято еще раньше», — ответил Песков.

На встрече с российским главой государства новый руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов информировал, что Россия больше не примет участия в МКС.

Других подробностей вокруг прекращения участия в проекте со стороны РФ Песков не привел.

6 июля руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец сообщал, что МКС за период от двух до пяти лет может снизиться до высоты, на которой начнет сгорать в плотных слоях атмосферы, при этом коррекция ее орбиты возможна только российскими средствами.

Также ранее Путин уволил Дмитрия Рогозина из «Роскосмоса».