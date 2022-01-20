Ученые научились создавать внутри человека «фабрику» по производству антител к ВИЧ

О новом методе, называемом пассивной иммунизацией, в интервью «Газете.Ru» рассказал академик РАН, руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. В рамках лечения больным той или иной инфекцией вводят сыворотку крови людей, ранее переболевших этим заболеванием.

«Уже давно для этой цели используются специально полученные сыворотки животных, которым многократно вводился тот или иной возбудитель (гипериммунные сыворотки). Раньше считалось, что антитела слабо защищают от ВИЧ, однако в последние годы удалось выявить особые, высокоспецифичные и очень активные. В настоящее время существуют способы производить большое количество таких высокоспецифичных антител к ВИЧ, которые можно вводить в организм больных для лечения или же в организм неинфицированных ВИЧ для их долговременной защиты от заражения. Однако эти антитела постепенно разрушаются», — отметил академик Покровский.

Именно поэтому, по словам Вадима Покровского, разрабатываются методы создания пролонгированных препаратов, которые обеспечивали бы длительное постоянное выделение антител в кровь. Создана методология внедрения в организм человека «фабрики» по постоянному производству таких антител.

«Есть, например, клетки опухолей, которые можно соединить с В-лимфоцитом и заставить продуцировать необходимые нам антитела. Но, разумеется, прежде, чем пытаться вводить людям такие клеточные конструкции, называемые гибридомами, надо быть полностью уверенными в их безвредности. Другой подход - пересадка стволовых клеток, которые будут превращаться в В-лимфоциты, продуцирующие необходимые нам антитела», - сообщил академик Покровский «Газете.Ru ».

Также академик рассказал и о новой идее брать стволовые клетки человека, трансформировать их в невосприимчивую к заражению ВИЧ-форму, например, удалив рецептор, к которому прикрепляется ВИЧ, и затем пересаживать назад, благодаря чему можно будет лечить ВИЧ-инфицированных и предупреждать заражение.

По словам Вадима Покровского, эти и другие подходы сейчас находятся на разных стадиях разработки, некоторые дошли до клинических испытаний, но говорить о том, что все они будут внедрены в практику в течении ближайших пяти лет пока рано.