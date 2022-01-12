Российский ученый объяснил, почему тропические циклоны скоро появятся в средних широтах

Тропические циклоны XXI века, скорее всего, будут достигать средних широт. Соответствующая статья была опубликована в журнале Nature Geoscience.

Тропические циклоны обычно образуются в низких широтах, где вода теплая, но достаточно далеко от экватора, чтобы позволить планетарному вращению вызвать конвекцию, превращающуюся в вихри. Тем не менее, современные модели дают противоречивые прогнозы поведения тропических циклонов в условиях меняющегося климата.

Моделирование теплого климата прошлого, такого как эоцен и плиоцен, показывает, что тропические циклоны могут формироваться и усиливаться в более высоких широтах, чем в доиндустриальную эпоху. Некоторые ученые предполагают, что в двадцать первом столетии тропические циклоны могут начать снова мигрировать к полюсу в ответ на антропогенные выбросы парниковых газов, что создает серьезные риски для наиболее густонаселенных регионов планеты.

«Предыдущие исследования в значительной степени игнорировали сложные процессы, плохо разрешаемые в численных моделях. В статье мы рассматриваем эту среднемасштабную физику в контексте реакции на потепление климата циркуляции Хэдли, струйных течений и зоны межтропической конвергенции», – рассказал «Газете.Ru» один из авторов, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (IPCC), руководитель лаборатории Института океанологии РАН Сергей Гулев.

В результате моделирования ученые выяснили, что тропические циклоны двадцать первого века, скорее всего, будут занимать более широкий широтный пояс, чем в последние три миллиона лет. Таким образом, со временем они будут все чаще достигать средних и субполярных широт.