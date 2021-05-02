Crew Dragon отстыковался от МКС и возвращается на Землю

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NASA

Американский космический корабль Crew Dragon благополучно отстыковался от Международной космической станции. Теперь он направляется на Землю, полет транслирует НАСА на официальном YouTube-канале.

Команду на начало отстыковки дали в 3.30 мск. Приводнение корабля должно произойти примерно через шесть с половиной часов. Оно будет совершено в районе Мексиканского залива у побережья Флориды в США.

Корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре прошлого года. Среди членов экипажа были американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.

Ранее сообщалось, что экипаж Crew Dragon-1 закрыл люк перед отстыковкой от МКС.

Кроме того, Россия повторила космический рекорд, установленный 30 лет назад. Данная безаварийная серия стартовала после пилотируемого запуска в октябре 2018 года.