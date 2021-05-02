Экипаж Crew Dragon-1 закрыл люк перед отстыковкой от МКС

Возвращающийся на Землю с Международной космической станции экипаж американского корабля Crew Dragon-1 закрыл люк перед ожидающейся отстыковкой. Об этом сообщается в Twitter-профиле агентства НАСА.

После шестимесячного пребывания на борту МКС домой вернутся американские астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи.

Расстыковку корабля со станцией планируют осуществить в 3.35 мск.

Затем спускаемой капсуле корабля предстоит при помощи парашютной системы приводниться в Мексиканском заливе вблизи побережья штата Флорида в США.

Ранее Россия повторила космический рекорд, установленный 30 лет назад. Данная безаварийная серия стартовала после пилотируемого запуска в октябре 2018 года.

Кроме того, с космодрома Восточный состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» cо спутниками связи британской компании OneWeb. В результате ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту 36 спутников.