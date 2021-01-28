В РФ разработали тест-систему, способную отличить COVID-19 от вируса с мутациями

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России разработана тест-система, которая позволит определять мутации коронавируса. Об этом сообщает «Первый канал».

Она отметила, что система тестирования была создана специалистами центрального научного медицинского института эпидемиологии.

По ее словам, разработка готовится пройти регистрацию для дальнейшего применения.

Кроме того, глава ведомства уточнила, что результат данного ПЦР-теста будет готов в течение 40 минут.

Ранее президент Росси Владимир Путин заявил, что производство препаратов для вакцинации идет с опережением графика. Он также добавил, что пандемия COVID-19 постепенно отступает.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 101,4 млн заболевших, свыше 73,3 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».