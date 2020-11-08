Горящий метеорит упал в Ливане
Ника Пикекатлет
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На севере Ливана упал горящий метеорит, который после вызвал пожар. Об этом сообщает агентство NNA.
Падение было зафиксировано в провинции Аккар возле населенного пункта Аль-Талиль.
После падения метеорит спровоцировал возгорание на плантациях.
Местные жители были удивлены, заметив в небе летящий огненный метеорит, а также назвали увиденное «странным явлением».
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