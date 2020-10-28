Генпрокуратура не обнаружила на Урале чистой воды

При изучении 230 водных объектов в Уральском федеральном округе не нашли воды должного качества, сообщил заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев, передает РИА «Новости».

Об этом он рассказал на межрегиональном совещании по вопросам охраны окружающей среды.

Ткачев уточнил, что при стабильно высоком водопотреблении и водоотведении в регионах наблюдается критически низкий процент стоков предприятий.

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