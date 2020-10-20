На МКС починили туалет

В российском модуле Международной космической станции (МКС) «Звезда» починили туалет. Об этом свидетельствуют переговоры экипажа с Землей, транслируемые на сайте NASA.

Космонавт Анатолий Иванишин доложил в подмосковный центр управления полетами, что в результате проведенных ремонтно-восстановительных работ неполадки в работе были устранены, и лампочка «Консервант некачественный» больше не горит.

«Мы видим, что с АСУ (ассенизационно-санитарное устройство. — «Газеты.Ru») все штатно», — сказал специалист.

Ранее в российском сегменте были зафиксированы поломки в системе получения кислорода, туалете и неполадки в работе пылесоса. Сбои связывают с наличием пузыря воздуха в системе.

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