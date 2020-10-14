Ракета «Союз» с самым быстрым пилотируемым кораблем стартовала с Байконура к МКС

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17» стартовала с космодрома Байконур, передает РИА «Новости».

Полет к Международной космической станции должен занять рекордно короткие три часа.

За время своего пути к МКС корабль сделает только два оборота вокруг Земли. Ранее эту схему опробовали на нескольких грузовых кораблях «Прогресс МС». Самому быстрому из них, чтобы добраться до станции, понадобилось 3 часа 18 минут. Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка. Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС пока принадлежит кораблю «Союз МС-06», который в сентябре 2017 года сделал это за 5 часов 38 минут.

На борту находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. На орбите их встретят россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые 22 октября покинут станцию. Новый экипаж пробудет в космосе до 9 апреля 2021 года.

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