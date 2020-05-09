Космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС

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Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем Победы с Международной космической станции. Видео опубликовано на сайте «Роскосмоса».

Космонавты записали ролик на фоне копии Знамени Победы.

«Уважаемые россияне, дорогие ветераны, сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет великой Победе над фашизмом», — сказал Иванишин.

Вагнер добавил, что война, горе и потеря близких коснулись многих миллионов жителей нашей планеты, поэтому 9 мая 1945 года радость победы была столь искренней. Он отметил, что война объединила многие народы.

«Сегодня мы должны делать все, чтобы новые поколения жили без войн, сохраняя мир на нашей планете», — заключил космонавт.

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