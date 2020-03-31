Космонавтам запретили обниматься и пожимать друг другу руки

Космонавтам, которые собираются отправиться на Международную космическую станцию 9 апреля, запретили рукопожатия и объятия в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом РИА «Новости» в интервью рассказал врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин.

Он уточнил, что на МКС полетят российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

По словам врача, в настоящее время космонавтам уже запретили пожимать друг другу руки и обниматься. Они часто поют руки и не используют чужие личные вещи. «Вещи общего назначения после каждого применения дезинфицируются», — добавил Савин.

Также был усилен контроль за здоровьем персонала столовых, где питаются космонавты, а в их номерах в гостинице на Байконуре каждый день проводят влажные уборки и проветривают помещения.

По последним данным, в России зафиксировано более 1,8 тыс. заболевших вирусом, вылечились 66 человек, а погибли — 17.

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