Нобелевская премия по химии присуждена за развитие литий-ионных батарей

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали американский физик Джон Гуденаф, британский химик Стэнли Уиттингем и японский химик Акира Есино за развитие литий-ионных батарей. Имена лауреатов были объявлены на церемонии Нобелевского комитета в Стокгольме.

Предполагалось, что премию могут получить также Рольф Хьюсген из Мюнхенского университета и Мортен Мельдаль из Университета Копенгагена, сделавшие существенный вклад в развитие синтетической органической химии, профессор Оксфордского университета Эдвин Саузерн, разработавший метод выявления определенной последовательности ДНК в образце. Также среди возможных номинантов числились создатели литий-ионных батарей и исследовательницы метода редактирования генома CRISPR.

В 2018 году половину премии получила американский ученый Фрэнсис Арнольд за работы в области эволюции ферментов, половину — американец Джордж Смит и британец сэр Грегори Уинтер за разработку фагового диспле