Путину и Назарбаеву представят новый космический комплекс в Казахстане

Перед пленарным заседанием форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана лидерам двух стран, Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву, представят проект нового космического комплекса «Байтерек», заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

«Перед пленарным заседанием наш президент и Назарбаев проведут отдельную встречу. Будет организована также презентация российско-казахстанского проекта космического ракетного комплекса «Байтерек», — сказал Ушаков.

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По его словам, лидеры также планируют осмотреть российско-казахстанскую выставку регионов.

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