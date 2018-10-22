Инвалидное кресло Стивена Хокинга выставят на торги

Личные вещи, награды и научные работы ученого Стивена Хокинга выставят на торги. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, аукционный дом Christie's выставит на торги в общей сложности 22 позиции, среди которых одно из его инвалидных кресел и докторская диссертация.

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Так, одна из пяти копий докторской диссертации на тему «Свойства расширяющихся вселенных» оценивается в сумму от $130 тыс. до $195 тыс. Стартовая цена инвалидного кресла ученого может составить от $13 до $19,5 тыс.

Дочь Хокинга Люси отметила, что благодаря аукциону поклонники ученого получат шанс стать обладателями реликвии, напоминающий о необыкновенной жизни физика-теоретика.

Ранее газета Times узнала о последнем страхе Стивена Хокинга.