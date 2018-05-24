Стало известно, кто будет курировать науку в новом правительстве

Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что в новом российском правительстве курировать научную отрасль станет вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».

«Мы планируем ближайшую встречу с вице-премьером Татьяной Алексеевной Голиковой, которая курирует образование», — сказал Сергеев.

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Он отметил, что пока что вопросы образования и науки не указаны в «должностных проекциях» вице-премьеров. Однако, по словам руководителя РАН, очевидно, что «если теперь есть министерство науки и высшего образования, то, по-видимому, вопросы образования и науки (на уровне вице-премьеров) будет курировать Татьяна Алексеевна».

Также Сергеев добавил, что РАН готовится к обсуждению с правительством национального проекта в сфере науки, который кабмин должен разработать согласно указу президента России Владимира Путина.

Ранее Голикова отметила сложность работы вице-премьером.