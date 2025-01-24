Можно ли есть мороженое при больном горле?

Раньше считалось, что есть мороженое при ангине категорически нельзя, потому что это может ухудшить ситуацию. Однако, если ребенку удаляли гланды, то все запреты пропадали. Сейчас же некоторые врачи говорят, что есть мороженое при боли в горле наоборот полезно и совершенно не важно, удаляли пациенту гланды или нет — холодный десерт подействует как местный анестетик. В международный день эскимо «Газета.Ru» разобралась, можно ли его есть при гриппе, ОРВИ, ангине, COVID-19, операции на горле, и когда делать этого точно нельзя.

Как мороженое влияет на больное горло?

Если у вас болит горло, то, скорее всего, врач поставит диагноз острый тонзиллит. В народе это заболевание также называют ангиной. Причина ангины — попадание в организм болезнетворных микроорганизмов. Это могут быть вирусы, бактерии, грибки или сочетание нескольких видов разных микроорганизмов.

Ещё тридцать лет назад было общепризнанным, что ангина и мороженое, а также другие холодные продукты и напитки, несовместимы. Объяснялось это так: резкие перепады температур могут усугубить ситуацию и усилить болевые ощущения. Холодное мороженое может вызвать спазм сосудов и переохлаждение воспалённых тканей, что может привести к усилению боли. Более того, некоторые были уверены, что мороженое вызывает ангину. Однако это утверждение не имеет научного обоснования.

При этом раньше мороженое разрешали есть после удаления миндалин. Как рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, ключевое в этой рекомендации — это местное воздействие холода после оперативного вмешательства для уменьшения отека и как профилактика кровотечения после операции.

«Если после удаления зуба мы прикладываем пузырь со льдом, то для местного воздействия на область вмешательства после удаления миндалин — допускается употребление холодного. Это может быть и напиток со льдом, и ледяной сорбет», — рассказала специалист.

С этой точкой зрения согласился и оториноларинголог, руководитель клиники оториноларингологии Европейского Медицинского Центра (EMC) Илья Садиков.

«После операций мороженое и сегодня дают пациентам, так как это калорийная пища правильной консистенции — не грубая, а поэтому не может повредить оперированную ткань. К тому же холодное мороженое сужает сосуды, что не способствует кровоточивости. При острых воспалительных заболеваниях в некоторых странах также дают мороженое, так как холодный продукт обладает отвлекающим действием, снижает болевой синдром. В то же время, при приеме большого количества холодного, можно несколько снизить активность местного иммунитета, что всегда плохо. Так что после операции — приятного аппетита, а вот при инфекциях — есть более эффективные и безопасные методы лечения», — отметил Садиков.

Врач считает, что при хронических воспалительных заболеваниях глотки к холодным продуктам стоит относиться осторожно, чтобы не вызвать обострения заболевания. Но если вы все же решили съесть мороженое при болезни, то не стоит употреблять больше одной порции в день.

В каких случаях мороженое нельзя есть при больном горле?

Как рассказали эксперты, мороженое можно есть при любых заболеваниях, вызывающих боль в горле. Это могут быть грипп и другие ОРВИ, включая COVID-19, а также инфекции бактериального и грибкового происхождения.

«С точки зрения течения вирусной инфекции одна порция мороженого совсем не навредит и строгих противопоказаний к этому нет. И если вам комфортно от употребления холодного — почему бы и нет. Тем более, что некоторые отмечают снижение першения и дискомфорта в горле на фоне употребления холодного», — рассказала Провоторова.

Но если у вас есть аллергия на компоненты, входящие в состав мороженого — молоко, белок, шоколад, орехи или мед, — то от такой терапии стоит отказаться.

«Также мороженое не стоит употреблять в случае обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка), так как холодная пища может спровоцировать ухудшение состояния. Конечно, сливочное мороженое содержит достаточно высокое количество жиров и углеводов, поэтому его употребление рекомендуют ограничивать пациентам с лишним весом. Главное — разумный подход и помнить, что мороженое — это десерт, а не основной прием пищи», — отметила Провоторова.

Каким мороженым лучше всего лечить больное горло?

По словам врача-инфекциониста Провоторовой, нет разницы в том, каким мороженым снимать симптомы ОРВИ.

«Но некоторые специалисты рекомендуют воздерживаться от сливочного мороженого после операции тонзиллэктомии (так называют вмешательство по удалению миндалин). Дело в том, что после анестезии молочные продукты могут вызвать тошноту или рвоту . Поэтому можно использовать фруктовые замороженные десерты, фруктовый лед или сорбет», — отметила Провоторова.

Садиков согласился с этим, но с оговоркой. После операции по удалению миндалин или просто в области горла разрешено только сливочное мороженое, без добавок, а при использовании в целях отвлекающей от боли терапии при больном горле можно и фруктовый лед, и сорбет.

«При кровотечении после операции, если оно не обильное, иногда достаточно рассосать кубик льда и все проходит», — отметил Садиков.

Можно ли есть мороженое при температуре?

При температуре эффект от мороженого будет невысокий, уверен Садиков. Оно не сможет сбить температуру, поэтому лучше прибегнуть к другим методам.

«Значительно эффективней обтирание холодной водой, охлаждающие компрессы на места прохождения крупных сосудов. Но важно иметь ввиду, что при высокой температуре самолечение крайне опасно, поэтому обязательно нужно обратиться ко врачу», — заключил Садиков.

При высокой температуре (от 38 градусов и больше) или, если температура переносится плохо, важно обратится к врачу и понять причину повышения температуры. И дальше действовать уже по его рекомендациям.

«Как правило на фоне высокой температуры аппетит снижен и мало кому хочется есть. При температуре важнее поддерживать водный баланс и пить достаточное количество жидкости. Если температура поднялась из-за обычной сезонной ОРВИ и вам хочется мороженого — почему бы и нет? Порция мороженого вам не навредит, да и если честно, вирусы находятся внутри клеток, и мороженое на них никак не влияет», — отметила Провоторова.