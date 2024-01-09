«Всплеск госпитализаций после праздников»: нарколог – об алкогольных психозах и их проявлениях - Газета.Ru

— Принято выделять три стадии алкоголизма. Чем они отличаются друг от друга?

— Деление алкоголизма на стадии в отечественной наркологии существует почти 70 лет. Это условное обозначение активности алкогольной интоксикации. Первая стадия – это начало болезни. Она характеризуется тем, что пациент начинает употреблять большое количество алкоголя. Появляется регулярность, постепенно теряется контроль ситуации, и выпивка становится приоритетной, то есть появляется и усиливается патологическое влечение к алкоголю. При этом физическое и интеллектуальное состояние человека, как правило, заметно не ухудшается.

На этом этапе человеку еще можно помочь, активизируя все доступные ресурсы защиты. Но, как правило, больной не хочет прекращать злоупотребление алкоголем. К тому же, часто окружение алкоголика воспринимает его зависимость как «психологически понятное увлечение», не выходящее за рамки нормы. Добровольно на лечение такие пациенты не приходят.

В итоге на первой стадии зависимости формируется весь набор симптомов, исчезает защитный рвотный рефлекс, алкоголик пьет все чаще и в больших количествах. О таких людях часто говорят: «Да он литр водки выпьет, и с ним ничего не будет». Это та самая высокая толерантность, которая почти неизбежно сопровождает переход болезни во вторую стадию.

— Большое количество алкоголя – это сколько?

— Литр водки. Если обычный человек выпьет пол-литра, ему будет крайне плохо. Алкоголик же имеет «натренированную» систему утилизации алкоголя и его метаболитов, которая справляется с большим количеством «яда». Порой это становится даже причиной бравады и демонстрацией «больших ресурсов здоровья». Но спиртное все равно убивает организм человека, превращая его в «алкогольного робота».

— Чем характеризуется вторая стадия зависимости?

— Появлением запоев, синдромом отмены, дальнейшим ростом толерантности к выпитому. Здесь человек уже может пить больше одного литра водки. У больного формируется физическая зависимость, появляются и усиливаются амнезии, измененные формы опьянения, когда отмечается немотивированная агрессия, подозрительность, неадекватные претензии.

close 100% Лев Благов Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Важный критерий – синдром «отмены» алкоголя. На следующий день после пьянки больной испытывает похмелье, и, чтобы прийти в норму, он снова пьет. Если этого не сделать – начинается сильная тревога, дискомфорт, повышенная потливость, учащенное сердцебиение, тремор, бессонница, рвота, крайне неприятные ощущения во всем теле.

Характер человека меняется. Например, раньше, выпивая, он испытывал приятные эмоции, чувство радости, эйфорию, а вне употребления спиртного был «самим собой». Но на второй стадии алкоголизма человек и во время приема спиртного, и, особенно, без него становится раздражительным, отмечаются постоянные перепады настроения, появляются неадекватно усиленные эмоциональные реакции.

Критика к своему состоянию здесь практически исчезает: алкоголик не признает свою болезнь, у него по-прежнему «все хорошо». Если на первой стадии болезни человек еще может прислушаться к советам родных, изменить поведение, то на второй это уже крайне маловероятно.

— А на последней третьей стадии человеку можно помочь?

— На третьей уже нельзя. Организм истощен алкоголизацией настолько, что, находясь в статусе постоянной интоксикации, «поддерживает» себя дробными приемами небольших доз алкоголя.

— То есть человек начинает меньше пить?

— Он просто начинает пьянеть от очень малого количества алкоголя, который вызывает не возбуждение, а, наоборот, оглушение. Поэтому, алкоголик пьет мало, дробными дозами, сохраняется базовая идея: алкоголь – главная ценность в жизни в ущерб всему остальному.

Но до третьей стадии, как говорится, еще нужно дожить: она формируется спустя 15-20 лет активного пьянства . К сожалению, часто все кончается досрочной смертью. Причин здесь много: это алкогольные психозы, заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни печени, почек, несчастные случаи и травмы.

— На этой стадии характер человека меняется?

— Да, усиливается цинизм, агрессивность, жестокость, конфликтность, обидчивость, асоциальность. Человек становится примитивным, не понимает юмор, интеллектуальные нагрузки вызывают раздражение, здоровые интересы исчезают. Наблюдается психический регресс личности больного.

— Алкогольные психозы возникают именно на третьей стадии?

— В конце второй и начале третьей стадии они бывают уже довольно часто. Разные металкогольные психозы имеют похожую клинику. Это стойкая бессонница, сильнейший страх, галлюцинаторные проявления (голоса и видения) угрожающего характера. Обманы восприятия носят реалистичный, живой характер и очень похожи на реальные образы.

Они формируются на фоне хронической интоксикации, приобретенной неполноценности головного мозга, патологии внутренних органов и систем токсического генеза. Состояние быстро ухудшается, интоксикация очень быстро и неотвратимо «делает свое дело».

Алкогольные психозы сопровождаются помрачнением и нарушением сознания. Это специфически узнаваемая клиника. Самый частый из них – алкогольный делирий или «белая горячка». Он возникает на исходе манифестного этапа алкогольного аддиктивного заболевания, или, если так будет понятнее, на исходе второй и начале третьей стадии алкоголизма.

— Как он проявляется?

— Он возникает после резкой отмены спиртного у алкоголика с большим алкогольным стажем. Он развивается постепенно, в вечернее и ночное время. У больного нарастает беспокойство, тревога, страх, бессонница, кошмарные сновидения, переходящие в «психотическую явь».

Сохраняется ориентировка в собственной личности, но человек дезориентирован в месте и времени. Он испытывает зрительные и слуховые иллюзии и галлюцинации, как правило, угрожающего, страшного, пугающего характера. Цветовая гамма, как правило, в темно-зеленых или черных оттенках.

— Закончились новогодние каникулы, которые для некоторых связаны с вероятностью возникновения запоя. Надо идти на работу, поэтому пора остановить возлияния. Вероятность появления белой горячки в первые рабочие дни выше?

— Да. Такая вероятность высока. Медикам давно и хорошо известны периоды всплеска госпитализаций по поводу алкоголизма и алкогольных психозов после выхода из продолжительных праздников и длинных выходных.

— Какие последствия «белой горячки» бывают?

— Делирий вообще очень опасен. Он сопровождается острым нарушением работы мозга, сердечно-сосудистой, легочной и других систем организма. Серьезно страдает весь организм.

Также может развиться синдром Корсакова (характеризуется нарушениями памяти. — «Газета.Ru»). Сильное длительное пьянство ведет к делирию, часто с судорожным компонентом, после у человека может появиться острое слабоумие. Больной бестолков, не понимает, где находится, не запоминает происходящее вокруг, не находит туалета и «исполняет нужду» в самом неподходящем месте.

По симптоматике клиническая картина отдаленно напоминает затянувшийся делирий, но характеризуется, все же, именно нарушением памяти и расстройством узнавания. Проявления алкогольной энцефалопатии дополняются полинейропатией конечностей, могут быть параличи и парезы с атрофией мышц, нарушения чувствительности. Характерна так называемая «петушиная» походка, когда больной высоко поднимает ногу, выбрасывает ее вперед и резко опускает. Осанка при этом прямая, шаги ритмичные, руки совершают махательные движения.

— Чем делирий отличается от острого алкогольного галлюциноза?

— Острый алкогольный галлюциноз — это как бы «маленький делирий». Не наблюдается дезориентировки в месте и времени, но есть достаточно сильное аффективное напряжение, слуховые галлюцинации, но слабее, чем при белой горячке. Человек слышит голоса, причем чаще знакомые, часто перед засыпанием. Продолжительность психоза может быть до 2-3 недель.

Редко острый алкогольный галлюциноз трансформируется в хронический. Во врачебной практике примерно на 10 делириев приходится один галлюциноз (из тех, кто поступает в стационар). Хотя в реальной жизни, все же, не обязательно каждый случай алкогольного психоза фиксируется. Много психотических эпизодов алкогольного генеза имеют неразвернутое проявление, и такие больные не всегда попадают на больничную койку.

— А если такое состояние длится более месяца?

— При алкоголизме бывают хронические галлюцинозы, которые могут длиться даже больше полугода. Это в ряде случаев сложные коморбидные случаи, требующие квалифицированной психиатрической диагностики.

Галлюцинации усиливают и развивают бредовые идеи различного содержания, что протекает на фоне выраженного тревожного аффективного напряжения, страха за свою жизнь. Поведение алкоголика становится соответствующим переживаниям, оно может представлять опасность для самого больного и его окружения.

— Шизофрения тоже может быть вызвана алкоголем?

— Шизофрения рассматривается большинством клиницистов-психиатров как самостоятельная психическая патология. Впрочем, она очень часто сочетается с алкоголизмом. Является ли такой алкоголизм симптомом шизофрении или проявлением алкогольной аддиктивной болезни – вопрос точности клинического диагноза. Это очень трудный и дискуссионный аспект клинической психиатрии.

— Какие еще виды психозов бывают?

— Существуют алкогольные параноиды. Это бред с более конкретизированной фабулой, чаще бытового содержания, связанного со знакомыми или близкими людьми. Может определяться как бред преследования. Алкоголик тоже слышит голоса, видит зрительные образы своих преследователей.

Еще довольно распространен алкогольный бред ревности у мужчин. Женщины, согласно некоторым данным, страдают этой патологией крайне редко. Мне в моей практике такие больные не встречались. Принято считать, что это привязано к мужской сексуальной дисфункции, хотя, не исключено, что все сложнее.

— От чего зависит, какой у страдающего алкоголизмом человека возникнет психоз?

— Все зависит от общего состояния психики и организма в целом. Здесь имеет значение характер злоупотребления алкоголем: чем оно сильнее, тем хуже будет состояние человека, тем больше вероятность острого психоза. Наличие в анамнезе черепно-мозговых травм, другой психиатрической патологии, соматических и неврологических заболеваний – все это неизбежно утяжеляет состояние больного и может «облегчить» возникновение алкогольного психоза.

Также играет роль параметрия алкогольсодержащих напитков. Суррогаты, водка и другие «тяжелые» напитки быстрее приводят к развитию психозов. «Белая горячка» почему получила такое название? Из-за водки. Но это не значит, что вино или пиво гарантированно не приведут к такому исходу.

— На какой из стадий человека можно вылечить?

— Направление, которое я исследую — клиническая аддиктология – нарабатывает свою профессиональную лексику, формирует свою клинико-патогенетическую модель патологической зависимости как психиатрической патологии. Мы говорим уже не о стадиях, а о клинико-динамических этапах алкогольной аддиктивной болезни. Это этап клинического дебюта, этап клинического манифеста, этап клинического исхода.

Вылечить человека возможно и необходимо на первом этапе, когда патология пока «далеко не ушла». На этапе клинического манифеста это будет затруднительно, а на этапе клинического исхода, скорее всего, мы сталкиваемся со сформированной инвалидностью «клинически запущенного» пациента. Но это – отдельный, долгий, профессиональный разговор.