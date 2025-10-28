«Прокапаешься и все пройдет». Почему настоящие врачи против капельниц?

В России появились люди, которые называют себя IV-терапевтами — от английского словосочетания Intravenous therapy — «внутривенная терапия». Они предлагают инфузии разных препаратов, которые призваны поднять иммунитет, улучшить память и сон, обогатить организм витаминами. О том, почему врачи так против внутривенных вливаний с недоказанным положительным эффектом и возможностью отрицательного — в расследовании «Газеты.Ru».

Кто такие IV-терапевты?

В России набирает обороты бум инфузионной терапии, — это капельницы, которые заботящиеся о своем здоровье граждане назначают себе сами. Нет, конечно, перед тем, как прокапаться, с клиентом беседу проводит врач, но это нужно самой клинике, ведь консультации с врачом платные. На этой консультации, как выяснил корреспондент «Газеты.Ru», обратившийся за услугой в клинику Clean Clinic, находящуюся в Мытищах, врач рассказывает о составе капельниц, которые не приведены на сайте. Просвещает насчет «терапии будущего», а также выясняет возможность аллергических реакций на тот или иной ингредиент капельницы.

До того, как привести клиента на консультацию к врачу, администратор просит распечатать последние анализы, — но если их нет, то и не страшно.

«Отдельной медицинской специальности, под названием IV-терапевт, в Российской Федерации нет, как, собственно, и во всем мире.

Да, есть метод внутривенного введения лекарственных средств, но эта технология не требует отдельной специализации. Ближе всего это, скорее всего, к трансфузиологам, — это то, чем занимаюсь я. Трансфузиологи занимаются гемокоррекцией», — рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Павел Трахтман.

Тем не менее в интернете встречается довольно много курсов по повышению квалификации для медицинских работников, после прохождения которых им присваивается звание IV-терапевт и выдается соответствующий сертификат. Как выяснила «Газета.Ru» этот сертификат является просто распечатанной бумажкой, которая не имеет силы ни в одном из государственных медицинских учреждений.

Например, Александра Медзиновская основала школу инфузионной терапии IV Medical School, обучение в которой прошло более 1500 врачей, — как сказано на сайте школы. Она представляется старшим научным сотрудником НИМЦ «Геронтология» и сертифицированным международным экспертом по внутривенной терапии. Однако организация под названием Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология» при ближайшем рассмотрении оказывается некоммерческой, а ее может открыть любой человек в России, для этого не нужно даже медицинского образования.

Согласно документам, эта организация образовательная, а это значит, что она не имеет права осуществлять какие-либо медицинские исследования, ей не нужна лицензия Росздравнадзора. Получается, что название центра не соответствует действительности.

В реестре медицинских специальностей россиян, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, никаких IV-терапевтов тоже нет.

Что капают?

На страницах инфузионных клиник вы можете увидеть перечисление капельниц, за которые просят примерно от четырех до семи тысяч рублей. Самая известная из них — капельница «Золушка». Как рассказали корреспонденту «Газеты.Ru» в Clean Clinic в Мытищах, в эту капельницу входит витамин С, альфа-липоевая кислота и глутатион — известный антиоксидант. На сайте клиники написано, что эта капельница «тормозит процессы старения организма, снижает количество морщин и предотвращает появление новых. Насыщает кожу витаминами, улучшает регенерацию клеток и качество кожи».

Эта капельница предлагается во всех клиниках, где заходит речь об инфузионной терапии.

Кроме того, предлагается укрепить свой иммунитет капельницей «Иммунитет+», подготовиться к сезону гриппа с помощью инфузии «Антигрипп», придать себе сил с помощью «Энергии+», избавиться от шлаков (что бы это ни значило) с капельницей «Очищение+», снять воспаление при артрите и артрозе с помощью «Здоровых суставов», улучшить сон и отдельно память, применив инфузии «Здоровый сон» и «Стимуляцию мозга», экспресс-похудеть и снять хроническую усталость. Отдельно можно поддержать в профилактических целях сердце и печень. Отдельно вены.

Составы капельниц на сайте не приведены, так как они, как объяснили корреспонденту на очном приеме, могут меняться. Это решает врач на консультации.

Перед тем как пройти консультацию, клиента просят заполнить табличку, куда он должен вписать возможные аллергены. Различные ингредиенты капельниц вводятся попеременно.

Отдельные компоненты капельниц, как рассказал корреспонденту врач на консультации, доставляет в клинику компания «Протек», — как это обычно бывает и в других клиниках и аптеках. Почти все компоненты российского производства, но есть корейские и японские препараты. Подробно узнав о составах капельниц, «Газета.Ru» задала вопрос врачам-экспертам, которые согласились проконсультировать издание.

Что говорят врачи?

По словам заведующего отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Павла Трахтмана, любое введение препаратов, предложенное людям, в обязательном порядке должно пройти ряд специализированных длительных исследований независимым медицинским сообществом. В случае предлагаемых капельниц этого сделано не было.

Да, по отдельности предлагаемые компоненты зарегистрированы как лекарства, но есть ли польза от их последовательного введения в предлагаемых дозировках, а главное — нет ли от этого вреда, — нужно еще доказать.

«Использование капельниц, которые проводятся с целью биохакинга, не имеет под собой такого базиса, то есть научных данных, подтверждающих эффективность подобной терапии», — подчеркнул Трахтман.

Например, как рассказал нам профессор кафедры Биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, доктор биологических наук Кенес Еримбетов, капельница «Иммунитет+» не зарегистрирована в реестре. Это значит, что нет данных по лекарственному взаимодействию ее компонентов внутри организма.

«Неизвестны побочные действия этой капельницы. Например, не имеет смысла внутривенно вводить в больших дозах аскорбиновую кислоту. Аскорбиновая кислота обладает не антиоксидантными, но и прооксидантными свойствами. Я бы не рекомендовал бы. Можно другими методами сбалансировать иммунную систему. По остальным капельницам такая же картина. Единственный зарегистрированный препарат «Лаеннек». При этом у этого препарата достаточно побочных действий», — объяснил Еримбетов.

По словам доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой фармакологии и первого декана факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, основателя НИЦ «Здоровое питание» Олега Медведева, компании не всегда заинтересованы в научных изысканиях, они получают прибыль, не углубляясь в детали.

«Когда препараты смешиваются, мы не знаем, как они могут взаимодействовать. Они могут нанести вред, усиливать эффект друг друга или, наоборот, подавлять. Мы вообще ничего не знаем об их взаимодействии, — никто не проводил исследований в этой области. Кроме того, есть ощущение, что за ширмой этих препаратов скрывается пустышка.

Скорее всего, тут работает эффект плацебо, при котором человек чувствует себя лучше после таких капельниц с простым физраствором.

Плацебо не обладает лечебными свойствами, но выглядит как обычное лекарство», — рассказал Медведев.

С мнением о том, что представленные капельницы могут являться плацебо, согласилась и Нурия Дианова.

«Капельницы будут давать кратковременный эффект, причем зачастую это будет эффект плацебо. Нормальное же лечение и коррекция образа жизни дают долгосрочный и реальный эффект. Важно так вести правильный образ жизни, формировать необходимый рацион питания с балансом белков, жиров и углеводов, не забывать про растительную пищу, клетчатку, растительные белки, сокращение добавленного сахара», — отметила исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

Волшебная капельница

Люди, которые находятся в состоянии цейтнота и готовы инвестировать свои силы и ресурсы, могут быть особенно восприимчивы к подобным предложениям. Это напоминает поиск волшебного средства — укола или капельницы, которые мгновенно решат все проблемы. В этом и заключается опасность.

Как рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко, внутривенное введение любого препарата или их комбинаций, даже назначенное врачом по медицинским показаниям, не является абсолютно безопасной процедурой.

«Побочные эффекты при выборе такого способа доставки лекарственных средств встречаются часто, а риски достаточно высоки. В случае внутривенного введения возрастают риски инфекции и развития воспаления вен (тромбофлебит в месте введения) и весьма грозных осложнений, таких как бактериальный эндокардит (воспаление клапанов сердца) и сепсис (заражение крови). Не стоит забывать, что внутривенный путь введения чаще всего несет риски тяжелых аллергических реакций, ведь лекарство попадает в кровь одномоментно и в большом количестве», — объяснил Карпенко.

Введение витаминов, антиоксидантов (например, глутатиона, как в капельнице «Золушка») или других веществ при отсутствии дефицита может привести к гипервитаминозам, токсическим реакциям и нарушению работы внутренних органов, таких как почки и печень. Организм представляет собой сбалансированную систему, и бесконтрольная «атака» высокими дозами веществ, особенно минуя естественные барьеры ЖКТ, может нанести серьезный вред.

Похожее мнение высказали и другие специалисты, которым была дана возможность ознакомиться с составами капельниц.

Так, например, коктейль для борьбы с когнитивными проблемами «Стимуляция мозга», по словам гериатра и врача-психиатра Антона Линника, скорее всего, не работает.

«Для коррекции нарушений памяти в таких капельницах, как правило, используются препараты ноотропного действия.

Правда, это препараты с невысокой степенью эффективности с точки зрения доказательной медицины.

Если состав раствора, дозы и показания основаны на результатах рандомизированных клинических испытаний или клинических рекомендациях, то использование оправдано. Однако многие так называемые оздоровительные или детокс-протоколы (комбинации витаминов, антиоксидантов, «энергетических» смесей без строгих исследований) не имеют убедительных рандомизированных контролируемых исследований. С точки зрения доказательной медицины такие схемы либо не доказаны, либо доказательства низкого качества, либо отсутствуют вовсе», — рассказал врач Линник.

Вместе с тем часто когнитивные нарушения — это многофакторная проблема, которую нельзя решить одними капельницами.

«Обязательным будет и оценка психического здоровья, так как и в теории, и на практике мы видим снижение когнитивных функций при большом спектре психических расстройств (таких как тревожно-депрессивные, депрессии, панические расстройства, органическая патология, шизофрения и многие другие). В данном случае «общеукрепляющая и стимулирующая терапия» может стать не только бесполезной, но и чреватой серьезными осложнениями и последствиями. И здесь речь может идти как о тревожных состояниях, так и о галлюцинаторных и даже бредовых расстройствах», — рассказал Линник.

По сути, эти капельницы — хороший пример неоправданной полифармации (когда используется очень много лекарств по принципу: что-то да поможет). Нет высококачественных данных, подтверждающих эффективность именно такого «коктейля». Полифармация повышает риск побочных и лекарственных взаимодействий без гарантии дополнительной пользы, — заключил психиатр.

Если рассматривать капельницу для восстановления печени, то ситуация тут не лучше. По словам исполнительного директора НИЦ «Здоровое питание», врача диетолога, гепатолога Нурии Диановой, капельницы действительно используются при лечении печени.

«Однако такой подход может быть частью комплексного лечения. Например, при заболеваниях печени я назначаю гептрал, но не всем пациентам. Это зависит от активности заболевания и состояния интоксикации. Если активность низкая, достаточно принимать капсулы или таблетки. Капельницы требуются только при высокой и умеренной активности заболевания. А назначать их, как сказано на некоторых сайтах «при погрешностях в питании» и «очистки от токсинов» нельзя», — отметила Дианова.

Перед тем, как делать инфузионную терапию, важно пройти ряд достаточно серьезных исследований: общий анализ крови, биохимия крови, также необходимо исследовать функцию щитовидной железы, проверить дефициты витаминов и микроэлементов и др. Назначить капельницы без диагностики — невозможно.

«Еще вопрос в том, действительно ли все пациенты проходят обширное обследование только ради курса капельниц, который может стоить примерно столько же, сколько и диагностика.

У любой патологии может быть огромное количество причин, и важно все их проверить, собрать анамнез, проанализировать образ жизни перед тем, как назначить верное лечение.

Например, если у человека проблемы со щитовидной железой, то это влияет на весь организм, появляется плаксивость, раздражительность, забывчивость, плохой сон и т. д. Но капельницы для стимуляции мозга тут не помогут, нужно лечить щитовидку у эндокринолога», — отметила Дианова.

В общем, вердикт абсолютно всех врачей одинаков: капельницы в профилактических целях — это опасно. Должно пройти еще много исследований их эффективности и безопасности, чтобы сделать вывод о перспективности этого направления.