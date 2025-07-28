Медленный убийца. Как алкоголь уничтожает печень

Иногда человек может даже не подозревать о том, что клетки его печени постепенно умирают из-за негативного влияния алкоголя. Зачастую это может происходит бессимптомно. Более того, чтобы «убить» свою печень не всегда нужны огромные дозы спиртного. Подробнее о том, как не нужно употреблять алкоголь, чтобы сохранить здоровье печени, может ли она восстановиться и как лечить ее после запоя — в материале «Газеты.Ru» ко Всемирному дню борьбы с гепатитом.

В 2020 году число россиян, злоупотребляющих алкоголем, превысило 1 млн человек. Но это только те, кто стоит на учете. На деле точное количество злоупотребляющих спиртными напитками может быть гораздо больше. Треть из этого числа людей страдает от алкогольного гепатита печени, о котором они могут даже не подозревать.

«По данным различных исследований, до половины взрослого населения России сталкиваются с проблемами, связанными с употреблением алкоголя. Особенно тревожна статистика по алкогольному поражению печени — заболеванию, которое может долгое время протекать незаметно, но иметь фатальные последствия. В той или иной форме алкогольная болезнь печени развивается практически у всех, кто регулярно злоупотребляет спиртным. Особенно подвержены этому женщины: их печень более чувствительна к этанолу. Уже через 5–7 лет регулярного употребления алкоголя может развиться алкогольный гепатит, а в некоторых случаях — цирроз», — рассказал врач общей практики, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), профессор Ольга Шархун.

Как разрушается печень

Печень — орган с высокой способностью к регенерации, но ее возможности не безграничны. Главной причиной и провоцирующим фактором для развития алкогольного гепатита является регулярный прием напитков, которые содержат этанол.

«На раннем этапе формируется стеатоз (жировая дистрофия печени), когда печеночные клетки (гепатоциты) наполняются каплями жира. Это состояние может не иметь выраженных симптомов, но уже нарушает нормальное функционирование печени. Хорошая новость в том, что на этом этапе изменения еще потенциально обратимы — при полном отказе от алкоголя, соблюдении диеты и под контролем врача ткань печени может восстановиться», — рассказал врач-нарколог, психиатр, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Следующий этап — алкогольный гепатит, то есть воспаление печени. Здесь уже возникает повреждение и гибель гепатоцитов, есть клинические проявления: ощущение тяжести или боли в правом подреберье, слабость, снижение аппетита, возможно повышение температуры и желтуха.

«Замечу, что сама печень болеть не может, так как в ее ткани отсутствуют болевые рецепторы. Боль возникает из-за растяжения фиброзной капсулы, покрывающей печень (капсула Глиссона), или за счет сопутствующего воспаления окружающих тканей. Если воспаление сохраняется и прогрессирует, развивается фиброз печени — печеночные клетки начинают замещаться соединительной тканью. Это состояние уже практически необратимо», — рассказал Исаев.

При дальнейшем ухудшении фиброз переходит в цирроз — тяжелое хроническое заболевание, при котором нормальная ткань печени полностью замещается рубцовой, перестает быть функциональной и не подлежит восстановлению. Иными словами, печень теряет способность выполнять свои функции.

Выявляем цирроз самостоятельно

Есть несколько показателей, которые связаны со злоупотреблением алкоголем.

«Например, гамма-глутаминтранспептидаза (ГГТП) и некоторые другие. Также в клиническом анализе крови можно обнаружить отклонения характерные для людей, злоупотребляющих спиртным. Еще один метод, который я активно использую, — это фибротесты. Они довольно дорогие, но стоят того. Они помогают определить степени стеатоза, фиброза и активности, а также, что именно привело к проблемам с печенью: алкоголь, гепатит С или В, сахарный диабет, ожирение или жировой гепатоз. Это позволяет разработать более точный план лечения и в дальнейшем контролировать динамику показателей на фоне лечения. Помните, во время пандемии COVID-19 особое внимание уделялось уровню ферритина в крови? Этот показатель важен не только для диагностики анемии и воспаления, но и для оценки перегрузки железом, особенно у людей, страдающих алкоголизмом. Употребление алкоголя может привести к перегрузке организма железом, что усиливает воспаление и дальнейшее развитие фиброза», — рассказала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

Также врач советует сдавать генетические тесты, которые могут показать, как ваш организм реагирует на алкоголь и другие вещества.

«Генетические тесты — это современный подход к профилактике алкогольной зависимости и не только. Работа ферментной системы связана с генетической предрасположенностью. Один раз сдав тест слюны мы можем вооружиться знаниями о своих предрасположенностях и выстроить стратегию сохранения здоровья, в том числе и печени», — отметила Дианова.

А пить-то что?

Любой алкогольный напиток оказывает токсическое влияние на печень, однако степень этого влияния может быть разной. Она зависит от количества этанола в напитке. Для объективной оценки уровня употребления алкоголя человека сформулирован термин «стандартная доза алкоголя».

«Рассчитывать количество принятых индивидом стандартных доз (СтД — «standart drink») принято в граммах. Одна СтД = 10 г этанола (или 12,7 мл спирта), что соответствует 30 мл крепких напитков (водка, коньяк и т.п.), 100 мл 12% вина, 250 мл 5% пива. Употребление более одной стандартной порции алкоголя в день увеличивает вероятность неблагоприятного прогноза для здоровья пациента. Согласно данным исследований отечественных и международных организаций, опасной дозой принято считать прием алкогольных напитков в количестве 30 г чистого этанола (3 СтД) в сутки для мужчин и 20 г чистого этанола (2 СтД) в сутки для женщин. 30 СтД, то есть опасная доза алкоголя — это около 75 мл водки (крепость 40%), 300 мл сухого вина (крепость 10%), 600 мл пива (крепость 5%). Таким образом, например, в 0,5 л водки содержится 16 СтД (160 г чистого этанола), а в 0,5 л пива (крепость 5%) — 2 СтД», — рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Повторим: любое количество спирта вредно для печени. Но, по словам Исаева, более вредно регулярное употребление алкоголя, даже умеренное. Именно такое поведение приводит к разрушению клеток печени.

«Например, около 100 мл водки в день — в течение нескольких лет почти гарантированно приведет к жировому гепатозу, а далее – к воспалению, фиброзу и, в ряде случаев, циррозу. По статистике, около 30–40% случаев алкогольного гепатита в течение 5 лет прогрессируют до цирроза, если не прекращено употребление алкоголя», — отмечает нарколог Исаев.

Также стоит отметить, что даже однократное употребление алкоголя может привести к острому алкогольному гепатиту. Но если человек не злоупотребляет алкоголем в будущем, его печень может восстановиться. Таким образом, хотя эпизодическое употребление алкоголя может быть опасным, важно помнить, что при отсутствии постоянного злоупотребления печень может справиться с последствиями.

«Пить даже раз в месяц может быть опасно. Например, у пациента уже есть цирроз. Однако, если человек начинает пить, это может привести к новому воспалению и повышению активности заболевания. В таких случаях говорят об активном гепатите на фоне цирроза. Это очень плохо, так как выживаемость таких пациентов ниже, и с каждым таким эксцессом она прогрессивно снижается. Если вы решите вернуться назад и пройти весь путь заново, то каждый следующий откат будет все тяжелее. И в какой-то момент может случиться запой на фоне цирроза. Это ужасно. Новый активный гепатит может не дать ответа на гормональную терапию», — сказала Дианова.

Спасти печень любой ценой

Может ли печень восстановиться при алкогольном гепатозе или даже циррозе? Однозначного ответа врачи дать не могут: у кого-то получается стабилизировать свое состояние и даже обратить фиброз вспять, а кто-то умирает из-за этой болезни несмотря на все усилия.

«Вы знаете, нет универсального ответа на вопрос, можно ли восстановить печень. В прошлом году у меня был молодой пациент, который умер летом. Мы боролись за него, но он пришел ко мне слишком поздно, и точка невозврата была пройдена. Сейчас я работаю с другим пациентом, которому около 50 лет, и он тоже пришел ко мне с циррозом печени с рекомендациями встать в лист ожидания на трансплантацию печени. Однако пациентам с алкогольной зависимостью еще предстоит доказывать, что они могут быть претендентами на трансплантацию. И он показывает хорошие результаты. Опытный врач не может точно сказать, сколько времени осталось у пациента, даже на втором приеме. Только в течение трех месяцев и более можно увидеть общую картину и понять, улучшается ли состояние пациента«, — объяснила Дианова.

Ключевое — это быстрее попасть в руки опытного гепатолога, работать над отказом от алкоголя и, конечно, поддержка близких и в том числе материальная, так как на стадии цирроза препараты стоят достаточно дорого и необходим постоянный контроль анализов, УЗИ и наблюдение у врача для корректировки терапии. В таком случае успех более вероятен.

«При полном отказе от приема алкоголя возможны нормализация структуры ткани печени, прекращение прогрессирования цирроза, предотвращение осложнений и улучшение жизненного прогноза пациента. По данным исследований, посвященных изучению влияния отказа от алкоголя на выживаемость пациентов с алкогольным циррозом печени, статистически значимое увеличение выживаемости появляется через 1,5 года отказа от алкоголя и сохраняется в течение 5 лет», — заключил Карпенко.