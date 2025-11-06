«У России была такая же ситуация». Почему китайцы застряли на орбите

Китай на неопределенный срок отложил возвращение на Землю экипажа космического корабля «Шэньчжоу-20», который 5 ноября должен был совершить посадку во Внутренней Монголии после полугодовой экспедиции на станции «Тяньгун». В качестве причины задержки китайские власти назвали вероятное столкновение спускаемого аппарата с космическим мусором. Российские космонавты рассказали «Газете.Ru», что у них были примерно такие же проблемы, когда мусор пробил систему охлаждения на корабле «Союз».

Возвращение космического корабля «Шэньчжоу-20», первоначально запланированное на 5 ноября, откладывается, сообщили в китайском Управлении программы пилотируемых космических полетов (China Manned Space Program, CMS).

«Предполагается, что пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-20» столкнулся с крошечным космическим мусором, и в настоящее время проводится анализ воздействия и оценка рисков», — говорится в сообщении.

В CMS отметили, что решение принято после необходимых исследований, исходя из стремления к безопасности тайконавтов и успеха миссии. Новая дата посадки пока не названа.

К настоящему времени экипаж «Шеньчжоу-20» провел на орбите 196 дней.

Научные исследования, выход в космос и барбекю

Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-20» был запущен 24 апреля с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. В составе экипажа три тайконавта Чэнь Дун (командир), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они сменили на орбите экипаж «Шэньчжоу-19» на китайской космической станции «Тяньгун». За время полета, как сообщал китайский телеканал CGTN, тайконавты проводили исследования и эксперименты в таких областях, как фундаментальная физика, микрогравитация, материаловедение, медицина и космическая биология.

За прошедшие полгода экипаж совершил четыре выхода в открытый космос. Примечательно, что во время третьего выхода одной из задач тайконавтов стало установление экранов для защиты от космического мусора.

«Тайконавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе провели за пределами станции почти шесть с половиной часов. С помощью роботизированной руки они установили экраны для защиты от космического мусора, подключили дополнительное оборудование, а также провели профилактику технических устройств снаружи станции», — сообщал CGTN.

1 ноября на китайскую космическую станцию «Тяньгун» прибыл корабль «Шэньчжоу-21» с тайконавтами Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан на борту. Изначально предполагалось, что оба экипажа совместно проведут на орбите пять дней для передачи дел и завершения экспериментов.

«В воскресенье прошли заключительные комплексные учения для подготовки к возвращению экипажа «Шэньчжоу-20», — сообщал CGTN.

Кроме того, 5 ноября экипаж китайских миссий «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» впервые приготовил барбекю на орбитальной станции «Тяньгун». Вначале тайконавты с помощью духовки за 28 минут приготовили куриные крылышки. Затем для командира миссии «Шэньчжоу-20» Чэнь Дуна был приготовлен стейк.

Посадка спускаемой капсулы должна была произойти на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

«Вернутся, но с задержкой»

В разговоре с «Газетой.Ru» летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко заявил, что тайконавты смогут вернуться домой — но с задержкой. Он напомнил, что в 2023 году российский экипаж столкнулся с аналогичной проблемой.

«У нас была точно такая же ситуация, когда космический мусор пробил систему охлаждения на корабле «Союз», и экипаж Сергея Прокопьева задержался на полгода на станции в ожидании нового корабля. Я думаю, и китайцы, и наши к этому готовы», — сказал он.

Корниенко объяснил, что космический мусор вредит кораблям и его объем только растет. По его словам, люди сами виноваты в загрязнении космоса.

«Космический мусор увеличивается по экспоненте, потому что пуски увеличиваются. С каждым годом мусора становится больше — это не секрет. Отсюда и проблемы. Когда летал, мы несколько раз уворачивались от этого космического мусора. Это рукотворные обломки третьих ступеней спутников, которые летают на высоких орбитах, потом спускаются на низкие. Это человеческий мусор. Мы загадили Землю, загадили космическое пространство. А как бороться с этим — никто не знает и не понимает. Это становится опасным: [вначале] Россия столкнулась с проблемой, сейчас китайцы», — рассказал он.

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» другой летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко, некоторые внештатные ситуации отрабатываются еще на Земле.

«Мы говорим о наших китайских коллегах, поэтому мне сложно говорить, какие методы у них применяются. Cкорее всего, это рассматривается как внештатная ситуация, но все зависит от характера повреждения. Какие-то вещи прописываются, отрабатываются заранее еще на Земле, а какие-то невозможно отработать, потому что их не предусмотреть. В этом случае уже в режиме реального времени специалисты Центра управления полетами и другие рассматривают ситуацию и решают», — сказал космонавт.