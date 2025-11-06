«Мы загадили космос»: летчик Корниенко объяснил, как китайцы застряли на орбите

Трое китайских астронавтов застряли на орбитальной станции «Тяньгун», потому что капсула для возвращения на Землю столкнулась с мусором, сообщили СМИ. Летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что тайконавты смогут вернуться домой, но с задержкой. Он напомнил, что в 2023 году российский экипаж столкнулся с аналогичной проблемой.

«У нас была точно такая же ситуация, когда космический мусор пробил систему охлаждения на корабле «Союз» и экипаж Сергея Прокопьева задержался полгода на станции в ожидании нового корабля. Я думаю, и китайцы, и наши к этому готовы. Это нештатное развитие нештатных ситуаций», — сказал он.

Корниенко объяснил, что космический мусор вредит кораблям, и его объем только растет. По его словам, люди сами виноваты в загрязнении космоса.

«Космический мусор увеличивается по экспоненте, потому что пуски увеличиваются. С каждым годом мусора становится больше — это не секрет. Отсюда и проблемы. Когда летал, мы несколько раз уворачивались от этого космического мусора. Это рукотворные обломки третьих ступеней спутников, которые летают на высоких орбитах, потом спускаются на низкие. Это человеческий мусор. Мы загадили Землю, загадили космическое пространство. А как бороться с этим — никто не знает и не понимает, это становится опасным: Россия столкнулась с проблемой, сейчас китайцы», — рассказал он.

Как отметил другой летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко в разговоре с «Газетой.Ru», некоторые внештатные ситуации отрабатываются еще на Земле.

«Мы говорим о наших китайских коллегах, поэтому мне сложно говорить, какие методы у них применяются. Но, скорее всего, это рассматривается как внештатная ситуация, но опять же, все зависит от характера повреждения. Какие-то вещи прописываются, отрабатываются еще на Земле заранее, а какие-то невозможно отработать, потому их не предусмотреть. В этом случае уже в режиме реального времени специалисты Центра управления полетами и другие рассматривают ситуацию и решают. Та информация, которая есть в СМИ, не дает никакого представления, какого характера здесь повреждение, насколько серьезно, поэтому здесь невозможно обсуждать эту проблему без дополнительной информации», — заявил космонавт.

До этого издание Daily Mail сообщило, что три китайских астронавта застряли на орбите после того, как их капсула для возвращения предположительно была повреждена мусором. Отмечается, что космонавты уже шесть месяцев находятся на орбитальной станции «Тяньгун». На околоземной орбите «неизвестный объект» столкнулся с кораблем. Издание сообщило, что пока дата следующей попытки вернуться на Землю неизвестна.

В 2022 году экспедиция на МКС затянулась на год вместо запланированных шести месяцев из-за повреждения корабля «Союз МС-22». Ожидалось, что космонавты вернутся 28 марта 2023 года, но в феврале в Роскосмосе сообщили о задержке вылета из-за поломки. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио вернулись на Землю 27 сентября.

Ранее китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите.