«Гарантии безопасности» ничего не стоят: три поучительные истории для Украины и России об обещаниях Запада

Во время переговоров с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белом доме, США, 18 августа 2025 года

Беглый обзор исторического опыта дает понять, что выдавленные через силу гарантии безопасности третьим странам стоят не очень много. Нет никаких оснований считать, что современные западные лидеры, которые их предлагают (точнее, обещают подумать предложить) что Украине, что России, чем-то отличаются от своих предшественников в лучшую сторону.

История показывает, что в случае невыполнения подобных гарантий ни один западный лидер не потеряет даже одного доллара из личного кармана.

Один из этих уроков СССР усвоил еще перед Второй мировой войной.

Классический пример гарантий безопасности вошел в историю как Мюнхенский сговор. В 1938 году Адольф Гитлер запустил информационную кампанию, которая обвиняла власти Чехословакии в систематических массовых зверствах против немецкого этнического меньшинства. В апреле он потребовал предоставить районам с немецким населением полную автономию, а для подкрепления этих требований начал стягивать войска к границе. Чехословакия в ответ объявила мобилизацию, а армия заняла хорошо подготовленные оборонительные позиции в горах.

СССР пытался предложить свою помочь в защите от нацистов, но не сумел добиться от Польши и Румынии согласия на проход войск по своей территории.

Тогда Гитлер понял, что наскоком чехов не взять и бить нужно по слабому звену — разложившимся западным элитам. Поэтому в сентябре того же года информационную операцию повторили, но давление теперь шло на Великобританию и Францию. На встречах с западными лидерами фюрер разыгрывал откровенно театральные сцены, в которых слушал постановочные донесения об очередной вымышленной резне немцев, с истошными воплями обещал в наказание уничтожить всех чехов. Французы и британцы имели обязательства защищать Чехословакию, но делать этого не планировали.

close Гитлеровские войска на Вацлавской площади Праги, 1939 год РИА Новости

Поэтому 29 сентября, когда чешские войска были в очередной раз отмобилизованы и готовы отражать вторжение, подстегнутые патриотическим подъемом, пришли новости: ночью в Мюнхене Великобритания, Франция, Германия и Италия договорились, что Чехословакия должна передать населенные немцами земли Судетской области Германии — а при попытке сопротивляться именно чехи будут считаться ответственными за войну.

Чехословацкое правительство пыталось возражать, что на этих землях находятся все оборонительные сооружения, тяжелая промышленность и электростанции и что оставшуюся территорию оборонять будет невозможно. В ответ Великобритания, прежде всего устами премьер-министра Чемберлена, гарантировала, что чехи теперь будут в безопасности, что все требования Гитлера были удовлетворены и дальше он не пойдет.

close Глава Главного управления имперской безопасности Германии рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (второй слева), обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Карл Вольф, исполняющий обязанности Рейхспротектора Богемии и Моравии обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих (справа) в Праге РИА Новости

Чехословакия подчинилась, что привело к тяжелейшему внутриполитическому кризису и фактическому распаду государства. Когда в марте 1939 года Гитлер без боя занял Прагу, западные страны даже не подумали что-то делать в защиту чехов. Потому что, поверив нацистским гарантиям и повторив их от своего имени, они просто надеялись избавиться от неприятной проблемы и вернуться к мирной спокойной жизни. Ни на секунду не относясь к ним всерьез.

Париж

Классический пример гарантий безопасности от Запада — это Парижские соглашения 1973 года. Между Северным (коммунистическим) и Южным Вьетнамом шла гражданская война, в которой США участвовали на стороне антикоммунистического юга. Благодаря колоссальному превосходству в выучке войск и в вооружении американские силы постоянно одерживали тактические победы, нанося красным партизанам и войскам северян огромные потери.

Однако из-за фактического отсутствия у США стратегии эти победы не конвертировались в стратегический результат. Считалось, что рано или поздно северяне устанут воевать или что юг наконец сформирует боеспособную армию и сильное правительство. Однако сидящее в Сайгоне правительство было типичным коррумпированным режимом страны третьего мира, в то время как на севере Хо Ши Мин создал мощное милитаризованное государство, объединив коммунистическую антиколониальную идеологию с национализмом.

Когда популярность войны в США упала до нуля, в 1972 году американцы наконец всерьез отнеслись к переговорам, которые шли в Париже с 1968 года.

Подписанный в январе 1973 года договор, на первый взгляд, был компромиссным. Два вьетнамских государства прекращали войну, а все иностранные войска должны были полностью покинуть их территорию. С сугубо военной точки зрения было ясно, что южане не продержатся против войск севера без хотя бы американской поддержки с воздуха.

Однако Парижские соглашения давали правительству в Сайгоне твердые гарантии: «Южновьетнамский народ должен сам определить политическое будущее Южного Вьетнама путем подлинно свободных и демократических всеобщих выборов под международным контролем», чтобы «достичь национального примирения и согласия, положить конец ненависти и вражде, запретить все акты репрессий и дискриминации в отношении отдельных лиц или организаций, сотрудничавших с той или иной стороной».

close США вертолетами эвакуируют свой персонал и вьетнамских беженцев из Сайгона Getty Images

В итоге полное и окончательное примирение произошло спустя два года, когда войска Северного Вьетнама начали полномасштабное наступление на юг, сметя сопротивление за считанные недели и начав полномасштабные чистки против всех, кого считали предателями. США провели эвакуацию из Сайгона своих граждан и наиболее близких сторонников из числа вьетнамцев. Так и появились знаменитые кадры вертолетов, увозящих людей с крыши посольства, а также вертолета, который сбрасывают с борта корабля, чтобы освободить место для посадки нового. На долгие годы эти кадры стали символами западных гарантий.

close Вертолет, который сбрасывают с борта авианосца в Сайгоне, 1975 год AP

С момента основания Израиля подход его правительства не допускал двояких толкований: главной гарантией безопасности для страны являются ее вооруженные силы и стоящий за ними сплоченный народ. Однако как минимум однажды Израиль тоже поверил в гарантии, что чуть было не стоило ему существования.

В октябре 1973 года назревала очередная арабо-израильская война, и израильская разведка доносила, что египтяне и сирийцы готовят войска к вторжению. Рано утром 6 октября глава генштаба Давид Элазар предложил премьер-министру Гольде Меир как можно быстрее нанести превентивный удар по сосредоточившимся для нападения арабским армиям. Это позволило бы повторить успех войны 1967 года, которая закончилась оглушительной победой Израиля и изменила карту Ближнего Востока, — но на этот раз премьер-министр четко заявила, что о превентивном ударе не может быть и речи.

close AP

Возможно, решение было бы иным, если бы израильское руководство не обрабатывали американцы в течение предшествующих этим событиям недель. Они в категоричной форме требовали от Израиля отказаться от любых провокаций и превентивных атак, обещая со своей стороны приложить все дипломатические усилия, чтобы Сирия и Египет не напали. Госсекретарь Генри Киссинджер прямо заявил израильтянам, что «если они опять начнут войну на Ближнем Востоке, то не получат от США «даже гвоздя».

Атомные бомбы на Каир и Дамаск: как Израиль использовал ядерный шантаж против США США считаются основным союзником Израиля — вплоть до того, что в исламском мире... 09 октября 08:47

Из этой позиции логически вытекает обратное: если Израиль не развяжет войну, а станет жертвой агрессии, то ему будет оказана немедленная и адекватная помощь. Разумеется, этого не произошло. В полдень арабские армии смяли передовые позиции не успевшей подготовиться израильской армии и ринулись вглубь страны, а Израиль получил от американцев разве что гвоздь от какого-нибудь сердобольного сотрудника посольства.

Как позже подтвердили журналисты, США были практически официально против победы Израиля — своего единственного и самого близкого союзника на Ближнем Востоке.

Вместо этого Израиль должен был истечь кровью, удержаться из последних сил, чтобы потом с благодарностью принять американскую помощь и согласиться на компромиссный мир.

close Выведенное из строя сирийское вооружение: бронетранспортер БТР-60, СУ-100, танки Т-54/55 и грузовик ГАЗ-66 (Голанские высоты, октябрь 1973 года) The Archive of the Israel Defense Forces

К счастью для Израиля, его лидеры хорошо понимали, как надо общаться с такими политиками. 9 октября Израиль привел в полную готовность ядерные силы и запланировал удары по Каиру и Дамаску в случае, если на фронте произойдет окончательный крах. Посол в США Симха Диниц обсудил этот шаг один на один с Киссинджером — что он ему сказал, госсекретарь США потом никогда не рассказывал публично, но сразу после этой встречи американский политик стал требовать немедленной отправки полномасштабной военной помощи в Израиль. Летчики ВВС США перегоняли на Ближний Восток боевые самолеты, те отправлялись в бой даже без перекраски под новые опознавательные знаки.

Таким образом, Израилю, в отличие от Вьетнама, удалось обналичить данные ему гарантии безопасности, потому что он имел для этого рычаг давления.

Арабы и евреи на Китайской ферме: за что шла крупнейшая танковая битва после 1945 года Война Судного дня стала для Израиля тяжелейшим испытанием, и самые крупные сражения тогда развернулись... 20 октября 17:29

Поэтому России и Украине, вероятно, придется урегулировать отношения между собой, не веря на слово многочисленным «гарантам», которые зачастую действуют только из-под палки.