Арабы и евреи на Китайской ферме: за что шла крупнейшая танковая битва после 1945 года

Удача покидает Египет
Война Судного дня 1973 года началась для израильтян крайне неудачно, и когда 6 октября сирийские и египетские войска начали внезапную атаку, они смогли практически прорвать фронт. Крупнейшие сражения той войны шли между Израилем и Египтом на Синайском полуострове и на берегах Суэцкого канала. Египет не ставил своей целью уничтожение Израиля, а хотел лишь закрепиться на потерянном в 1967 году Синае, взять реванш за тогдашний разгром и начать переговоры. Поначалу закрепиться удалось — войска пересекли канал по всей длине и сумели с помощью советских противотанковых ракет нанести большие потери контратакующей израильской бронетехнике, а «зонтик» ЗРК С-75, С-125 и «Куб» прикрывал египтян от вражеской авиации.
Главной ударной силой сухопутной израильской армии в ту эпоху были танки, почти все западного производства. Зная об этом, египтяне насытили свои силы относительно новым на тот момент оружием — противотанковыми ракетами «Малютка». Это в корне меняло ситуацию на поле боя, поскольку ранее на дистанции более пары сотен метров (дальность выстрела РПГ) танкам не угрожало ничего, кроме других танков или артиллерийских орудий. Тактику борьбы с ПТРК на тот момент израильтяне не знали, не прикрывали танки пехотой и «давили вперед». После первоначального успеха египетские войска действовали осторожно, чтобы не отходить далеко от развернутых зенитных комплексов, да и задачу-минимум на войну они уже выполнили.
Но к 11 октября Израиль перешел в наступление на Голанском фронте и начал продвижение к Дамаску. Сирийцы потребовали от президента Египта Анвара Садата, чтобы его армия начала наступление и оттянула израильские силы. Несмотря на то что это ставило всю синайскую кампанию под удар, Садат был вынужден пойти навстречу союзнику и начать наступление 14 октября. Эта атака стала известна как Синайское сражение.
Израиль хорошо подготовился к нему, вырыл окопы для танков и разместил группы пехоты с противотанковыми ракетами SS.11 и TOW. Вдобавок за день до этого над египетскими позициями пролетел американский стратосферный разведчик SR-71, недосягаемый для ракет из-за скорости более трех Махов, и вскрыл боевые порядки атакующих.
Из-за нежелания проводить эту атаку большая часть египетских сил осталась в резерве, так что 800 израильским танкам противостояли примерно 400 египетских Т-62 и Т-55. Вдобавок план атаки был бестолковым и не подразумевал никакой доктрины — египтяне просто пошли вперед по нескольким направлениям и проиграли бои на каждом из них. Одна из атакующих колонн была разгромлена израильской авиацией, поскольку танки покинули зону, прикрываемую ЗРК. В итоге египтяне потеряли до 250 танков и около 1000 человек, а Израиль — 25-50 танков и пару сотен солдат. Выиграв сражение, ЦАХАЛ сразу перешел в наступление.
«Рыцари сердца»
Израильтяне планировали пересечь Суэцкий канал у северной оконечности Большого горького озера, где генерал Ариэль Шарон обнаружил разрыв между египетскими армиями. «Египтяне не заметили проникновения разведывательного подразделения. Путь к каналу манит. Дорога открыта», — писал он в штаб. По плану, ЦАХАЛ должен был точечно прорвать оборону в этом месте, после чего одна часть войск сразу бы начала с помощью понтонов переправляться на тот берег, а другая бы вела бои на восточном берегу и удерживала горловину прорыва.
Перейдя на западный берег, израильтяне не только бы выходили в тыл южной части египетской синайской группировки и уничтожали позиции ЗРК, но и угрожали Каиру. Однако в случае провала ситуация бы повернулась на 180 градусов — Израиль бросал 3/4 своих сил на Синае в разрыв между двумя египетскими армиями, а на войне прорыв вражеских линий может превратиться в окружение прорвавшихся за час. Операция получила название «Абирей Лев», что в дословном переводе означает «Рыцари сердца», но в западных и российских источниках часто упоминается как «Отважные».
Израильские войска протиснулись между Большим горьким озером и Китайской фермой. «Тиртур» — «Лексикон» расположен прямо к югу от нее/Общая карта кампании на берегах Суэцкого каналаOrgad Maps/United States Military Academy
К ночи 15 октября израильтяне достигли канала, пройдя по берегу Большого горького озера с юга, переправили десант на лодках и плотах и захватили плацдарм на западном берегу. Пользуясь моментом, они отправили по тылам египтян рейдовые группы, чтобы уничтожить склады и позиции ЗРК. Южную часть горловины прорыва на восточном берегу шириной всего 5 километров прикрывало озеро, а с севера над ключевым перекрестком «Тиртур» — «Лексикон» нависала деревня Аль-Галаа. Еще до 1967 года, когда Израиль оккупировал эту территорию, в египетской деревне начался сельскохозяйственный эксперимент. Для этого в нее завезли много японского оборудования с иероглифическими надписями. По незнанию израильские солдаты приняли их за китайские.
Именно под именем «Битва за Китайскую ферму» тот бой за расширение горловины прорыва войдет историю. В сущности, пересекшие канал войска просто просочились мимо египетских позиций, а оставшиеся вели ожесточенный бой, пытаясь расширить проход к переправе. В темноте сражение ночи 15-16 октября превратилось в свалку, в которой неполной сотне израильских танков противостояло около 130 египетских Т-55. Израильский командир Рами Матан рассказывал, как в ту ночь он неожиданно въехал в египетский танк, и тут к нему на машину забрался человек. «Не найдется сигарет?», — спросила он. Рами, который понимал арабский, выкинул из танка гранату. Аналогичный эпизод произошел, когда израильский медик спросил у экипажа стоящего неподалеку танка, не возьмут ли они раненого. Услышав еврейскую речь, египетский командир выстрелил в нависающего над люком человека, но медик успел отпрыгнуть.
Танки 143-й дивизии пересекают Суэцкий канал во время операции «Рыцари сердца»Wikimedia Commons
За ночь и утро израильтяне смогли разгромить тыловую базу и позиции ЗРК, захватили перекресток «Тиртур» — «Лексикон», но в хаосе понесли большие потери и не заняли Китайскую ферму. 14-бригада, которая вела за нее бои, потеряла 70 танков из 97. На счастье израильтян, египетский генштаб не разгадал их замысла, отвлеченный вспомогательными атаками. Египет лишь спустя день обнаружил сам факт переправы, а до того считал, что западный берег канала терроризируют диверсанты и малые группы плавающих танков. Поэтому и перерезать дорогу к переправе контратаками начали не сразу.
Жертва парашютистов
Для того, чтобы обезопасить перекресток у горловины и дорогу на запад, необходимо было во что бы то ни стало освободить дорогу на восток от перекрестка, выбить египтян с фермы и занять рубеж севернее нее с кодовым названием «Миссури». Ферму следует представлять не как набор деревенских домиков, а как пространство диаметром в многие километры, испещренное оросительными каналами, в которых прятались египетские противотанковые команды. Израильтяне бросили к ферме всю свободную бронетехнику, но после нескольких неудачных штурмов с нескольких сторон поняли, что танки в такой местности не справятся. Израильское командование запросило помощь батальона парашютистов, которые выступили бы как обычная легкая пехота. Они находились далеко от фронта, а по пути попали в пробку из военной техники, так что в итоге их перебрасывали вертолетами. Из-за дефицита грузоподъемности им пришлось оставить в грузовиках минометы.
Израильские десантники в Синайской пустынеWikimedia Commons
Парашютисты смогли вступить в бой лишь к ночи 16 октября, но стало понятно, что на ферме сосредоточены силы, эквивалентные как минимум бригаде. Десантники со стрелковым оружием шли против танков и минометов, меньшими силами на большие, находясь под обстрелом египетской артиллерии. Командование поняло, что до рассвета они каналы точно не зачистят и скоро будут уничтожены. Под утро 17 октября выживших пехотинцев эвакуировал состоящий из резервистов танковый батальон, парашютисты потеряли от 40 до 60 человек убитыми и более сотни ранеными — почти каждого третьего бойца.
Китайская ферма все еще не была взята, но израильское командование пошло на беспрецедентный шаг. Пока египтяне расправлялись с парашютистами, на заре к каналу перебросили крайне уязвимые детали понтонного моста — прямо под носом у врага. Его смонтировали как можно скорее и начали перебрасывать силы на западный берег.
«Прохоровка» на Синае
Утром 17 октября египтяне наконец попытались перерезать коридор, ведущий к переправе, и началась решающая битва. Со стороны Китайской фермы на израильтян наступали остатки обороняющихся сил, а с юга вдоль озера двигалась свежая 25-я бригада, вооруженная новыми Т-62.
Источники расходятся во мнении, как сложилась атака со стороны фермы и сколько именно в ней участвовало сил. Необходимо понимать, что обе стороны к тому моменту понесли огромные потери и умирали от усталости. С уверенность можно лишь сказать, что к вечеру 17 октября что египетская атака не достигла цели, а израильтяне заняли множество ключевых каналов вокруг фермы. Обе стороны потеряли многие десятки бронемашин.
К югу от горловины дела египтян пошли еще хуже. Израильтяне смогли заранее обнаружить колонну из 96 Т-62 и устроить засаду по пути ее следования, расположив один батальон M60 на дороге, а другой — сбоку от нее. Когда блокировавшие дорогу М60 открыли огонь по колонне с максимально выгодной позиции, египтяне попытались отъехать от озера в пустыню, но и там их встретили огнем израильские танки. Довершила разгром подоспевшая с юго-востока еще одна израильская танковая бригада, так что отступить смогли лишь несколько Т-62, потеряв около 80 единиц. Согласно некоторым источникам, танкам M60 помогали противотанковые ракеты TOW.
Рукопашная схватка танков
В итоге египетские войска покинули Китайскую ферму в ночь на 18 октября, и угроза для переправы была снята. Израиль победил, но радость омрачали большие и, иногда, нелепые потери. После этого ЦАХАЛ смог продолжить переправу на западный берег, и к концу войны отрезал на Синае 2-ю армию Египта, практически взял город Суэц и остановился в 101 км от Каира.
Некоторые рассматривают Войну Судного дня и Битву за Китайскую ферму как испытательный полигон, который позволил установить, какая техника лучше — советская или американская (западная). Что этот полигон позволил выяснить на самом деле, так это важность умелых действий командиров и боевого духа солдат. Столкновения одних и тех же танков часто имели противоположный исход в зависимости от того, кто лучше провел разведку, использовал местность или применил неожиданный прием. Как минимум, никакая наземная техника не дала решающего преимущества ни одной из сторон.
Битва за Китайскую ферму стала крупнейшим танковым сражением в мире после Второй мировой и вплоть до настоящего момента. По масштабу его можно сравнить с битвой под Прохоровкой, где 300 немецким бронемашинам противостояло около 600 советских. На поле боя размером 7х3 км остались многие сотни подбитых бронемашин, хотя о точном количестве потерь историки спорят до сих пор.
«Как будто произошла рукопашная схватка танков… Приблизитесь ближе, и вы можете увидеть египтян и евреев, погибших друг около друга, солдат, которые выпрыгивали из горящих танков и вместе погибали. Ни одна картина не может передать ужас той сцены, никто не может представить, что здесь произошло», — описывал свои впечатления Ариэль Шарон, будущий премьер-министр Израиля.
Ветеран Второй мировой войны и Министр обороны Израиля Моше Даян был поражен в не меньшей степени: «Я не впервые видел батальные сцены, но я никогда не наблюдал такого зрелища — ни вживую, ни на картинах, ни в самых страшных фильмах о войне. Вокруг простиралось поле бойни, так далеко, как видел глаз».
Через несколько лет после войны Израиль и Египет заключат мир, и Синай отойдет египтянам без единого выстрела, а между странами установятся хорошие отношения. О том, как Война судно дня началась, как Израиль был в метре от полного уничтожения и готовился применить ядерное оружие, можно прочитать в предыдущем материале «Газеты.Ru» на эту тему.