Арабы и евреи на Китайской ферме: за что шла крупнейшая танковая битва после 1945 года

Война Судного дня стала для Израиля тяжелейшим испытанием, и самые крупные сражения тогда развернулись на Синайском полуострове. Там израильтян сначала отбросили от Суэцкого канала, но вскоре ЦАХАЛ нащупал слабое место в боевых порядках египтян, прорвал оборону, переправился через канал и окружил вражескую армию. Битва за Китайскую ферму, ставшая крупнейшим танковым сражением в новейшей истории, шла за коридор, ведущий к переправе.

Удача покидает Египет

Война Судного дня 1973 года началась для израильтян крайне неудачно, и когда 6 октября сирийские и египетские войска начали внезапную атаку, они смогли практически прорвать фронт. Крупнейшие сражения той войны шли между Израилем и Египтом на Синайском полуострове и на берегах Суэцкого канала. Египет не ставил своей целью уничтожение Израиля, а хотел лишь закрепиться на потерянном в 1967 году Синае, взять реванш за тогдашний разгром и начать переговоры. Поначалу закрепиться удалось — войска пересекли канал по всей длине и сумели с помощью советских противотанковых ракет нанести большие потери контратакующей израильской бронетехнике, а «зонтик» ЗРК С-75, С-125 и «Куб» прикрывал египтян от вражеской авиации.

Главной ударной силой сухопутной израильской армии в ту эпоху были танки, почти все западного производства. Зная об этом, египтяне насытили свои силы относительно новым на тот момент оружием — противотанковыми ракетами «Малютка». Это в корне меняло ситуацию на поле боя, поскольку ранее на дистанции более пары сотен метров (дальность выстрела РПГ) танкам не угрожало ничего, кроме других танков или артиллерийских орудий. Тактику борьбы с ПТРК на тот момент израильтяне не знали, не прикрывали танки пехотой и «давили вперед». После первоначального успеха египетские войска действовали осторожно, чтобы не отходить далеко от развернутых зенитных комплексов, да и задачу-минимум на войну они уже выполнили.

Но к 11 октября Израиль перешел в наступление на Голанском фронте и начал продвижение к Дамаску. Сирийцы потребовали от президента Египта Анвара Садата, чтобы его армия начала наступление и оттянула израильские силы. Несмотря на то что это ставило всю синайскую кампанию под удар, Садат был вынужден пойти навстречу союзнику и начать наступление 14 октября. Эта атака стала известна как Синайское сражение.

Израиль хорошо подготовился к нему, вырыл окопы для танков и разместил группы пехоты с противотанковыми ракетами SS.11 и TOW. Вдобавок за день до этого над египетскими позициями пролетел американский стратосферный разведчик SR-71, недосягаемый для ракет из-за скорости более трех Махов, и вскрыл боевые порядки атакующих.

Из-за нежелания проводить эту атаку большая часть египетских сил осталась в резерве, так что 800 израильским танкам противостояли примерно 400 египетских Т-62 и Т-55. Вдобавок план атаки был бестолковым и не подразумевал никакой доктрины — египтяне просто пошли вперед по нескольким направлениям и проиграли бои на каждом из них. Одна из атакующих колонн была разгромлена израильской авиацией, поскольку танки покинули зону, прикрываемую ЗРК. В итоге египтяне потеряли до 250 танков и около 1000 человек, а Израиль — 25-50 танков и пару сотен солдат. Выиграв сражение, ЦАХАЛ сразу перешел в наступление.

«Рыцари сердца»

Израильтяне планировали пересечь Суэцкий канал у северной оконечности Большого горького озера, где генерал Ариэль Шарон обнаружил разрыв между египетскими армиями. «Египтяне не заметили проникновения разведывательного подразделения. Путь к каналу манит. Дорога открыта», — писал он в штаб. По плану, ЦАХАЛ должен был точечно прорвать оборону в этом месте, после чего одна часть войск сразу бы начала с помощью понтонов переправляться на тот берег, а другая бы вела бои на восточном берегу и удерживала горловину прорыва.

Перейдя на западный берег, израильтяне не только бы выходили в тыл южной части египетской синайской группировки и уничтожали позиции ЗРК, но и угрожали Каиру. Однако в случае провала ситуация бы повернулась на 180 градусов — Израиль бросал 3/4 своих сил на Синае в разрыв между двумя египетскими армиями, а на войне прорыв вражеских линий может превратиться в окружение прорвавшихся за час. Операция получила название «Абирей Лев», что в дословном переводе означает «Рыцари сердца», но в западных и российских источниках часто упоминается как «Отважные».

close 100% Израильские войска протиснулись между Большим горьким озером и Китайской фермой. «Тиртур» — «Лексикон» расположен прямо к югу от нее/Общая карта кампании на берегах Суэцкого канала Orgad Maps/United States Military Academy

К ночи 15 октября израильтяне достигли канала, пройдя по берегу Большого горького озера с юга, переправили десант на лодках и плотах и захватили плацдарм на западном берегу. Пользуясь моментом, они отправили по тылам египтян рейдовые группы, чтобы уничтожить склады и позиции ЗРК. Южную часть горловины прорыва на восточном берегу шириной всего 5 километров прикрывало озеро, а с севера над ключевым перекрестком «Тиртур» — «Лексикон» нависала деревня Аль-Галаа. Еще до 1967 года, когда Израиль оккупировал эту территорию, в египетской деревне начался сельскохозяйственный эксперимент. Для этого в нее завезли много японского оборудования с иероглифическими надписями. По незнанию израильские солдаты приняли их за китайские.

Именно под именем «Битва за Китайскую ферму» тот бой за расширение горловины прорыва войдет историю. В сущности, пересекшие канал войска просто просочились мимо египетских позиций, а оставшиеся вели ожесточенный бой, пытаясь расширить проход к переправе. В темноте сражение ночи 15-16 октября превратилось в свалку, в которой неполной сотне израильских танков противостояло около 130 египетских Т-55. Израильский командир Рами Матан рассказывал, как в ту ночь он неожиданно въехал в египетский танк, и тут к нему на машину забрался человек. «Не найдется сигарет?», — спросила он. Рами, который понимал арабский, выкинул из танка гранату. Аналогичный эпизод произошел, когда израильский медик спросил у экипажа стоящего неподалеку танка, не возьмут ли они раненого. Услышав еврейскую речь, египетский командир выстрелил в нависающего над люком человека, но медик успел отпрыгнуть.

close 100% Танки 143-й дивизии пересекают Суэцкий канал во время операции «Рыцари сердца» Wikimedia Commons

За ночь и утро израильтяне смогли разгромить тыловую базу и позиции ЗРК, захватили перекресток «Тиртур» — «Лексикон», но в хаосе понесли большие потери и не заняли Китайскую ферму. 14-бригада, которая вела за нее бои, потеряла 70 танков из 97. На счастье израильтян, египетский генштаб не разгадал их замысла, отвлеченный вспомогательными атаками. Египет лишь спустя день обнаружил сам факт переправы, а до того считал, что западный берег канала терроризируют диверсанты и малые группы плавающих танков. Поэтому и перерезать дорогу к переправе контратаками начали не сразу.

Жертва парашютистов

Для того, чтобы обезопасить перекресток у горловины и дорогу на запад, необходимо было во что бы то ни стало освободить дорогу на восток от перекрестка, выбить египтян с фермы и занять рубеж севернее нее с кодовым названием «Миссури». Ферму следует представлять не как набор деревенских домиков, а как пространство диаметром в многие километры, испещренное оросительными каналами, в которых прятались египетские противотанковые команды. Израильтяне бросили к ферме всю свободную бронетехнику, но после нескольких неудачных штурмов с нескольких сторон поняли, что танки в такой местности не справятся. Израильское командование запросило помощь батальона парашютистов, которые выступили бы как обычная легкая пехота. Они находились далеко от фронта, а по пути попали в пробку из военной техники, так что в итоге их перебрасывали вертолетами. Из-за дефицита грузоподъемности им пришлось оставить в грузовиках минометы.

close 100% Израильские десантники в Синайской пустыне Wikimedia Commons

Парашютисты смогли вступить в бой лишь к ночи 16 октября, но стало понятно, что на ферме сосредоточены силы, эквивалентные как минимум бригаде. Десантники со стрелковым оружием шли против танков и минометов, меньшими силами на большие, находясь под обстрелом египетской артиллерии. Командование поняло, что до рассвета они каналы точно не зачистят и скоро будут уничтожены. Под утро 17 октября выживших пехотинцев эвакуировал состоящий из резервистов танковый батальон, парашютисты потеряли от 40 до 60 человек убитыми и более сотни ранеными — почти каждого третьего бойца.

Китайская ферма все еще не была взята, но израильское командование пошло на беспрецедентный шаг. Пока египтяне расправлялись с парашютистами, на заре к каналу перебросили крайне уязвимые детали понтонного моста — прямо под носом у врага. Его смонтировали как можно скорее и начали перебрасывать силы на западный берег.

«Прохоровка» на Синае

Утром 17 октября египтяне наконец попытались перерезать коридор, ведущий к переправе, и началась решающая битва. Со стороны Китайской фермы на израильтян наступали остатки обороняющихся сил, а с юга вдоль озера двигалась свежая 25-я бригада, вооруженная новыми Т-62.

Источники расходятся во мнении, как сложилась атака со стороны фермы и сколько именно в ней участвовало сил. Необходимо понимать, что обе стороны к тому моменту понесли огромные потери и умирали от усталости. С уверенность можно лишь сказать, что к вечеру 17 октября что египетская атака не достигла цели, а израильтяне заняли множество ключевых каналов вокруг фермы. Обе стороны потеряли многие десятки бронемашин.

К югу от горловины дела египтян пошли еще хуже. Израильтяне смогли заранее обнаружить колонну из 96 Т-62 и устроить засаду по пути ее следования, расположив один батальон M60 на дороге, а другой — сбоку от нее. Когда блокировавшие дорогу М60 открыли огонь по колонне с максимально выгодной позиции, египтяне попытались отъехать от озера в пустыню, но и там их встретили огнем израильские танки. Довершила разгром подоспевшая с юго-востока еще одна израильская танковая бригада, так что отступить смогли лишь несколько Т-62, потеряв около 80 единиц. Согласно некоторым источникам, танкам M60 помогали противотанковые ракеты TOW.

Рукопашная схватка танков

В итоге египетские войска покинули Китайскую ферму в ночь на 18 октября, и угроза для переправы была снята. Израиль победил, но радость омрачали большие и, иногда, нелепые потери. После этого ЦАХАЛ смог продолжить переправу на западный берег, и к концу войны отрезал на Синае 2-ю армию Египта, практически взял город Суэц и остановился в 101 км от Каира.

Некоторые рассматривают Войну Судного дня и Битву за Китайскую ферму как испытательный полигон, который позволил установить, какая техника лучше — советская или американская (западная). Что этот полигон позволил выяснить на самом деле, так это важность умелых действий командиров и боевого духа солдат. Столкновения одних и тех же танков часто имели противоположный исход в зависимости от того, кто лучше провел разведку, использовал местность или применил неожиданный прием. Как минимум, никакая наземная техника не дала решающего преимущества ни одной из сторон.

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Битва за Китайскую ферму стала крупнейшим танковым сражением в мире после Второй мировой и вплоть до настоящего момента. По масштабу его можно сравнить с битвой под Прохоровкой, где 300 немецким бронемашинам противостояло около 600 советских. На поле боя размером 7х3 км остались многие сотни подбитых бронемашин, хотя о точном количестве потерь историки спорят до сих пор.

«Как будто произошла рукопашная схватка танков… Приблизитесь ближе, и вы можете увидеть египтян и евреев, погибших друг около друга, солдат, которые выпрыгивали из горящих танков и вместе погибали. Ни одна картина не может передать ужас той сцены, никто не может представить, что здесь произошло», — описывал свои впечатления Ариэль Шарон, будущий премьер-министр Израиля.

Ветеран Второй мировой войны и Министр обороны Израиля Моше Даян был поражен в не меньшей степени: «Я не впервые видел батальные сцены, но я никогда не наблюдал такого зрелища — ни вживую, ни на картинах, ни в самых страшных фильмах о войне. Вокруг простиралось поле бойни, так далеко, как видел глаз».

Через несколько лет после войны Израиль и Египет заключат мир, и Синай отойдет египтянам без единого выстрела, а между странами установятся хорошие отношения. О том, как Война судно дня началась, как Израиль был в метре от полного уничтожения и готовился применить ядерное оружие, можно прочитать в предыдущем материале «Газеты.Ru» на эту тему.