Впервые опубликованы китайские снимки мест посадок «Аполлонов» на Луне

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» провела съемку мест посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон». Снимки выложены на портале научных данных Китайской программы изучения Луны в 2018 году, но в широком доступе оказались только в мае 2020 года в книге Виталия Егорова «Люди на Луне. Главные ответы».

Китайская программа изучения Луны (Chinese Lunar Exploration Program — CLEP) предполагает поэтапное исследование естественного спутника Земли. Первый этап — с окололунной орбиты — проводили автоматическими станциями «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2» в 2007-2011 гг. Результаты этих исследований постепенно публиковались на официальном сайте CLEP. Самые детальные снимки всей лунной поверхности, выполненные «Чанъэ-2», были выложены в открытом научном онлайн-архиве в 2018 году.

Разрешение снимков достигает 7 метров, т.е. на них можно рассмотреть детали поверхности такого размера или чуть меньше. К примеру, нижняя ступень лунного модуля «Аполлона» около 9 метров в поперечнике. Наиболее вытоптанные астронавтами участки местности также имели большие размеры и должны быть различимы на снимках «Чанъэ-2».

Российские популяризаторы астрономии и космонавтики Виталий Егоров и Игорь Тирский смогли найти в научном архиве нужные кадры с «Чанъэ-2» и обнаружили на них все места посадок американских лунных модулей программы «Аполлон». Результаты поисков опубликованы в книге Виталия Егорова «Люди на Луне», которая вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн» в мае 2020 года.

«Обнаружение этих снимков сродни кладу. Наверно я оказался первым, кто увидел эти кадры за пределами Китайской академии наук. Ранее китайские ученые только сообщали, что такие снимки есть, но официально никогда не публиковали их. Я называю их «шесть точек, которые изменили мир»», — прокомментировал «Газете.Ru» свою находку Виталий Егоров. — Я также попытался рассмотреть следы советских автоматических станций. К сожалению, наши «Луноходы» слишком малы, чтобы быть различимыми на этих снимках, но место посадки «Луны-17» видно как светлое пятно».

Из шести китайских кадров с местами посадок «Аполлонов» лучше всего видны следы посадки «Аполлона 16» неподалеку от кратера Декарт. Благодаря очень светлой поверхности можно различить не только лунный модуль, но и место последней стоянки лунного ровера LRV (Lunar Roving Vehicle). На пределе разрешения можно определить наиболее исхоженную поверхность, где астронавты устанавливали научные приборы.