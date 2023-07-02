Я не игроман. Как понять, что пора к врачу?

Что такое компьютерная зависимость и на какие виды она подразделяется? Как понять, что увлечение перешло в болезнь? Чем лечат такие расстройства? В каких странах больше зависимых и как это соотносится с доступностью интернета? Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр Института мозга человека им. Бехтеревой Вадим Гагин.

— Врачи с некоторых пор стали говорить о компьютерной зависимости, как о расстройстве, которое требует лечения. Более того, было принято решение включить игровую компьютерную зависимость в Международную классификацию болезней (МКБ11). В России много таких больных?

— К нам обращаются родственники таких пациентов. Обычно это мальчики - подростки, хотя есть и девочки. Чаще всего такая зависимость возникает в подростковом возрасте, так как личность еще не сформировалась. Процент людей, у которых она возникает, сильно зависит от возраста и социальных условий, от качества жизни.

В странах с более низким качеством жизни риск возникновения компьютерной зависимости будет выше.

— Странно… Ведь в таких странах и компьютеров должно быть меньше, и интернет хуже. Почему же это так?

— Есть исследование, которое было проведено по всему миру, под названием «Распространенность интернет-зависимости и качество реальной жизни». Там был оценены случаи из 31-й страны в семи регионах мира. Мета-анализ показал, что глобальная оценка распространенности составляет 6,0%. Самая высокая распространенность была на Ближнем Востоке - 10,9%, а самая низкая - в Северной и Западной Европе - 2,6%.

— Это среди тех, кто имеет компьютеры, или в популяции?

— Среди тех, кто имеет компьютеры и постоянный выход в интернет.

— 2% - тоже очень много. А уж 10% - вообще кошмар.

- Да. К сожалению, эти данные довольно старые. Сейчас, с развитием интернета, цифры могут быть еще больше. Кроме того, там не исследовался африканский регион.

Существуют также исследования, в которых цифры зависимости в азиатском регионе достигали 25%. Также сравнивались риски возникновения психопатологий, (например депрессивных состояний, нарушений сна и т.д.) при игровой зависимости и людей без нее. По результатам исследования возникновение психопатологии при компьютерной зависимости наблюдается значительно чаще.

— Почему в странах с более низкой доступностью интернета и компьютеров зависимость развивается у большего числа людей?

— Потому что людям в этих странах комфортнее в виртуальной жизни, чем в реальных условиях. В компьютерной игре такой человек может достигать успехов, стать более реализованным, осуществить свои мечты.

Например, в Китае, где и родился диагноз «компьютерная зависимость», очень много реабилитационных центров, на законодательном уровне действует ограничение для подростков по времени, которое можно проводить в режиме онлайн, все платформы, на которых установлены компьютерные игры, всегда запрашивают возраст, при регистрации необходимо указать реальные имена пользователей и номер мобильного телефона. То есть идет полномасштабная борьба с подростковой зависимостью.

— Сколько же китайским подросткам разрешается играть?

— Власти Китая запретили детям играть в видеоигры больше трёх часов в неделю.

Им разрешено играть только с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни.

— В России были случаи суицидов, когда мама ребенку запрещала играть в компьютерную игру. Китайские власти правы, что так делают?

— Они ввели такие правила именно для подростков, так как риск возникновения зависимости у них очень высок, они пытаются не допустить ее развития. Насколько я понимаю, в Китае на фоне компьютерной зависимости уже было несколько случаев с летальным исходом, поэтому они и начали ужесточать меры.

— Компьютерная зависимость бывает только игровой?

— Есть еще компьютерная зависимость, связанная с соцсетями: люди постоянно обновляют ленту в соцсетях, даже могут бесцельно где-то на просторах интернета что-то искать, что им может быть интересно, а может и не очень, узнавать какие-то новые факты.

— Почему это плохо? Как это отличается от чтения книг, которое тоже ведь когда-то приравнивалось к бесцельному занятию?

— Это в любом случае влияет на образ жизни человека, на его психическое, социальное положение и физическое впоследствии также. Одно дело если человек узнает что-то новое, полезное для его работы, учебы, увлечений. Другое, если большое количество времени в интернете протекает бессмысленно. Чтение книг я бы не стал относить к бесцельно у занятию.

— У вас были такие пациенты?

— Конечно. У нас есть групповые занятия, где мы работаем с пациентами и с компьютерной зависимостью, а также с лудоманами — людьми, которые играют на деньги.

— Это большие группы?

— В группе обычно человек по пять - десять. Они формируются после приема у психиатра на основе возраста и зависимостей. Собирается группа людей со схожими проблемами, и мы проводим групповую психотерапию.

— Такая же работа проводится в группах анонимных игроманов (алкоголиков, наркоманов)?

— Группы анонимных игроманов ведутся не психотерапевтами, не психиатрами, а людьми, которые достигли длительной ремиссии. Это другое дело. У нас занятие ведет психотерапевт и психиатр в одном лице. Занятие длится около 1 - 1,5 часов, один раз в неделю. Говорит и психотерапевт, и пациенты. Без этого никак не достичь результатов. Идет групповой разговор.

— Какова самая обычная история российского игромана?

— Это началось в подростковом возрасте, снизилась успеваемость в школе, прошлые интересы пропали, друзей стало меньше, либо они исчезли, либо остались только те, с кем человек общается виртуально. Обращаются к нам чаще всего не сами пациенты, а именно их родственники. Это уже знак того, что человек не просто азартен, он именно болен, так как азарт человек еще контролировать может, а зависимость нет. Тут тонкая грань. Когда человек перестает себя контролировать, — у него пропадает критика к своему состоянию. Поэтому зависимость может заметить кто-то из родственников или близких людей. Сам игроман этого не заметит.

— Приходят обычно матери? Что они говорят?

— «Весь день проводит в компьютере. Спит, ест - и снова компьютер. Прогуливает учебу, где-то отчислили. Социальная жизнь практически отсутствует».

— Девочки с компьютерной игровой зависимостью приходят?

— Их гораздо меньше. Примерно одна девочка на десять мальчиков. Люди постарше тоже есть, но не больше 30 лет. У нас в стране взрослое поколение не очень ладит с компьютером, но, думаю, что лет через сорок к нам будут приходить и семидесятилетние игроманы.

— А если речь идет о лудоманах – игроках на деньги – вместо них тоже приходят родственники?

— Обычно да. Когда уже есть крупные долги, кредиты на несколько миллионов. Но, в отличие от компьютерной зависимости, тут могут сами пациенты прийти и сказать: «У меня зависимость».

— Каков портрет российского лудомана?

— Им может быть любой человек. Женщины, люди на хороших должностях, старики. Здесь нет отличительных черт.

— Германна из пушкинской «Пиковой дамы» сейчас бы лечили?

- Да. Лудомания внесена в МКБ-10, мы давно уже ставим такой диагноз. По МКБ-11 мы пока не работаем. Поэтому да, ему был бы поставлен такой диагноз, и мы предложили бы ему походить в нашу терапевтическую группу.

Как и любая зависимость, лудомания лечится психотерапией, и эффективнее всего работает именно групповая психотерапия. Довольно редко в этом случае мы назначаем психиатрические препараты.



— Почему именно групповая терапия работает?

— Потому что перед пациентом сидят такие же зависимые люди, как и он сам. Которые, допустим, могут справляться успешнее его. Это и важный момент признания собственной зависимости перед другими, и поддержка, и передача опыта. Все зависимости лучше лечить в групповой психотерапии.

— А группы поддержки родственников лудоманов в России существуют?

— Да. В таких группах учат как понять близкого человека, который начинает играть либо ставить деньги на события, как реагировать на то или иное его действие. У нас также много сообществ «Анонимных игроманов». В Санкт-Петербурге они есть в каждом районе. Они бесплатные, туда ходит много людей.

— Там дают наградные значки за большой период воздержания от игры?

- Да. Также развито кураторство. Так как куратор сам прошел через зависимость, он отвечает на вопросы. Все это работает.

— Почему нельзя создать таблетку от зависимости?

— Потому что должна быть проведена работа с мышлением, а таблетка никак его не поменяет.

— Сейчас появляются по-настоящему интересные игры. От них и правда невозможно оторваться. Как понять обычному человеку, что его игра в компьютер – уже зависимость?

— Нужно установить конкретное время для игры в компьютер. Если оно постоянно увеличивается, то это явный показатель развивающейся зависимости. Если вы начали замечать за собой, что вам становиться комфортнее и интереснее в виртуальном мире - это повод, чтобы обратиться к психотерапевту.