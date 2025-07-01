Поиск Атлантиды и благословение зондеркоманд: зачем нацистам была нужна «Аненербе»

Организация «Аненербе» стала воплощением духовно-культурных изысканий нацистов. Она и в наши дни нередко очаровывает любителей мистики и оккультизма за счет захватывающих легенд о древних германцах, арийском наследии и тайных знаниях предков. Однако на самом деле «Аненербе» была всего лишь клубом фантазеров и чудаков, которым СС нашло достойное применение: превратило в мотивационных ораторов для поднятия духа зондеркоманд. О том, зачем нацисты подружились с этими странными людьми и какую роль им отвели в третьем рейхе — в материале «Газеты.Ru».

Адольф Гитлер, как и нацисты в целом, ненавидел христианскую веру. Он не решался вести откровенную антирелигиозную кампанию в стиле большевиков, поскольку и протестантизм, и католичество были частью немецкой идентичности. Но фюрер всегда осознавал, что христианские ценности с его идеями несовместимы. Нацизм требует верить в нацию и вождя, а вместо идеалов милосердия и справедливости проповедует животную ненависть к врагам и радикальный национал-дарвинизм: сильные народы должны поработить слабые и уничтожить бесполезные.

Сам Гитлер был слишком ориентирован на практику и действия, чтобы самому сочинить для немцев новую религию. Однако он поощрял многие инициативы, нацеленные на возрождение германского язычества и дохристианских традиций. Одной из самых известных организаций, посвященных этой задаче, стала «Аненербе» — буквально «Наследие предков».

Автором идеи и первым ее руководителем был голландско-немецкий ученый Герман Вирт. После изучения в Утрехте и Лейпциге философии, германистики, истории и теории музыки он в соавторстве с энтографом Джоном Мейером издал работу «Деградация народных нидерландских песен».

Вирт сочетал настоящие исследования по этнографии с безудержными фантазиями, которые сочинял по собственному вкусу. Согласно Вирту, первые люди якобы появились на юге в Гондване, — стране ночи, хаоса, диких инстинктов, необузданных эмоций и примитивных верований, не имеющих ничего общего с истинной религией. Параллельно на Севере существовала Арктогея — огромный остров или континент. Там, в стране Солнца, разума, порядка, уравновешенных инстинктов и истинной веры тоже появился первобытный человек. Причиной деструктивных процессов в обществе нордической расы, по Вирту, послужило расовое смешение с бессловесными и примитивными звероподобными существами с Юга. Таких существ он называл людьми-объектами.

Вирт стал профессором, защитив диссертацию, в которой развил свой уже известный труд об упадке голландского фольклора и придумал свою протомифологию.

Он писал, что забвение народных песен предопределено развитием всемирной экономической системы, а космополитизация хозяйственной жизни привела к трагическому крушению культуры Нидерландов. Вирт обосновывал идею существования монотеистической религии, господствовавшей в древнем мире. По его мнению, в случае воссоздания она должна была послужить основой к возрождению нордической расы и освобождению ее от «проклятия» индустриальной цивилизации.

Ученый основал структуру, которой было суждено стать предтечей «Наследия предков». Академические круги были настроены по отношению к нему резко критически. Из-за псевдонаучных методик исследования истории древности Вирт находился в изоляции. Финансирование его проектов не улучшилось и в первые годы после прихода к власти нацистов, которым нравились идеи историка-радикала. Так, не употреблявший мясо Адольф Гитлер, проявил интерес к «нордическому вегетарианству» Вирта. Вместе с тем фюрер критиковал многие заключения ученого, обвиняя его в мракобесии.

Однако именно гипотезы и идеи Вирта легли в основу «Аненербе».

Так бы Вирт и остался малоизвестным научным фриком, если бы не успел вовремя познакомиться с Генрихом Гиммлером — рейсхфюрером СС. Гиммлеру мнение академических ученых было безразлично, зато он сам увлекался мистикой и был рад найти интеллигента, который сочинит нацистам увлекательные мифы. Поскольку взгляды Вирта хорошо сочетались с нацистской идеологией, ученый получил в лице рейхсфюрера СС влиятельного союзника, который снабдил его ресурсами.

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В 1935 году в Мюнхене прошла историческая выставка под названием «Наследие германских предков», которую организовал Вирт, как автор так называемой гиперборейской концепции. Эта концепция существования антилюдей с антиязыком и антимыслями заинтересовала антисемитски настроенного Гиммлера, посетившего выставку в мае. Целью экспозиции было идеологическое обоснование ответа на вопросы бытия германской нации. Рейхсфюрер СС остался очень доволен и был поражен «наглядностью» доказательств превосходства нордической расы. Среди экспонатов выставки особо выделялись древние рунические письмена.

Поскольку выставка должна была способствовать укреплению расового сознания, ее посещение стало обязательным для членов СС, «Гитлерюгенда», женских и студенческих объединений.

Благодаря покровительству Гиммлера профессор продолжил изыскания по проблематике истории древних германцев и обеспечил свой институт научными кадрами. Для реализации своих проектов Вирт получил необходимый бюджет. Результатом альянса рейхсфюрера СС и историка явилось учреждение «Немецкого общества по изучению древних сил и мистики» — или «Аненербе» — 1 июля 1935 года.

«Аненербе» было включено в СС, и его руководители вошли в личный штаб Гиммлера. Общество располагало 50-ю исследовательскими институтами, руководимыми профессором Вальтером Вюстом, специалистом по древним священным текстам, преподававшим санскрит в Мюнхенском университете. Нацистская партия уже брала на себя функции защиты нордической расы в духовном, генетическом и мистическом планах.

По инициативе Гиммлера организации был придан официальный статус. Ей ставились такие задачи, как изыскания в области локализации духа, деяний, наследия индо-германской расы, популяризация результатов исследований в доступной и интересной для широких масс форме. Выполнение этой миссии должно было производиться с постоянным соблюдением научных методов и научной точности.

Но Гитлер, при всей своей эксцентричности, не выносил словоблудия и абстрактного резонерства. Исследования санскрита и древнегерманской мистики выглядели интересными для пронацистски настроенных интеллигентов, но фюрер был нацелен на захват мира и материальный успех в нем, а не на духовно-мистические изыскания. В частности, на одном из митингов НСДАП в сентябре 1936 года фюрер заявил: «Мы не имеем ничего общего с теми людьми, которые понимают национализм лишь как набор легенд и мифов и в результате слишком легко подменяют его расплывчатыми фразами нордического содержания. Сейчас они начинают проводить исследования, основываясь на мифической культуре атлантов».

В 1937-м Гиммлер использовал недовольство Гитлера Виртом для отстранения последнего от руководства «Аненербе» и усиления собственного влияния. В 1939 году Гиммлер стал президентом организации, а роль связующего звена между ученым миром и рейхсфюрером СС взял на себя Вольфрам Зиверс, один из руководителей расовой политики Третьего рейха.

Во второй половине 1930-х, до начала Второй мировой войны, «Аненербе» отправила несколько исследовательских экспедиций в Скандинавию, Карелию, на Ближний Восток и Тибет.

С первых дней функционирования организации как отдела СС археологи, этнографы, филологи, историки снимали для Гиммлера пропагандистские фильмы, писали учебно-воспитательные программы. В обязательном порядке каждому члену СС преподавали эпос «Эдда» и обучали чтению рун. В «Аненербе» часто поднимался вопрос об Атлантиде, и им интересовался Гиммлер. Идеологи нацизма стремились придать германским «началам» независимый окрас, что позволяло бы нацистам ощущать свою исключительность.

Изучение древней германской истории осуществлялось в сочетании естественных наук и любительского романтизма, направленных на подтверждение превосходства индо-германской расы (термин «арийцы» не использовался в официальных документах и законах). Солидное финансирование позволило привлечь к «научным» исследованиям первоклассных ученых, с помощью которых были достигнуты некоторые результаты. Затем изучение древней германской культуры было сокращено. «Аненербе» выполняло приказ по обеспечению «расовой теории».

В качестве штаб-квартиры для «Аненербе» Гиммлер планировал замок Вевельсбург, находившийся в ведении СС.

По задумке, он должен был стать храмом нацистской религии. Эта «религия» была смесью из нордических богов, солнечных культов и теорий об уникальности германской расы, которой якобы угрожает восточное иудеохристианство. В Вевельсбурге проходили идеологическую обработку офицеры СС.

Этому храму нашлось и практическое применение. Сотрудники «Аненербе», по сути, стали капелланами-политруками для зондеркоманд, охраны концлагерей и войск СС. С христианской точки зрения очень трудно обосновать массовые убийства безоружных без суда или уничтожение женщин и детей. У язычников же с этим проблем было меньше, — хотя, на самом деле, точной информации о настоящей древнегерманской вере мало, но именно это давало почву нацистам для вольных толкований в свою пользу. Так, один из лучших в мире специалистов по культурам готов и викингов, доктор Герберт Янкун, доказывал, что древние германцы безжалостно топили в болотах предателей, гомосексуалистов и вероотступников. Известные рунические символы СС также вошли в употребление в результате увлечения Гиммлера идеями «Аненербе».

«Две руны «Зиг» образовали название наших СС. Мертвая голова, свастика и руна «Хагал» демонстрируют непоколебимую уверенность в окончательной победе нашей философии», — отмечал рейхсфюрер.

После вступления Германии в войну в сферу «Аненербе» вошли опыты на людях. В качестве материала использовались узники лагерей смерти. Антрополог и анатом Август Хирт, руководитель медицинских программ «Аненербе», коллекционировал черепа и скелеты людей разных национальностей, заспиртовывал тела. За опытами внимательно следил Гиммлер.

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Другие учебно-исследовательские отделы общества проявляли интерес к музейному имуществу оккупированных стран. Сотрудники «Аненербе» присваивали экспонаты, имевшие отношение к древнегерманской истории. После оккупации Крыма и разграбления музеев в 1942 году полуостров планировалось засеять дубами и буками, чтобы придать местной природе схожесть с германской. По мнению Гиммлера, на «ариизацию» Крыма должно было уйти 20 лет.

После капитуляции нацистской Германии деятельность «Аненербе» была рассмотрена Нюрнбергским трибуналом. В качестве улики в зал доставили коллекцию черепов. Зиверс был приговорен к смертной казни на процессе по делу нацистских врачей и повешен. Хирт совершил самоубийство, а Вирт, отстраненный от руководства «Аненербе» после расхождения во взглядах с Гиммлером еще в конце 1930-х, избежал репрессий и продолжил научную деятельность.