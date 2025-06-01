Выброшенное Солнцем облако плазмы очень быстро достигло Земли. Чем это грозит?

31 мая на Солнце зарегистрировали крупнейший в этом году выброс массы, направленный в сторону Земли. По словам астронома Сергея Богачева, температура солнечного ветра, если верить показателям, составила более 2 млн градусов, а скорость превышает 1 тыс. км/с. Из-за этого выброшенное облако плазмы или его часть достигли Земли всего за 30 часов — это на сутки раньше, чем прогнозировалось. Чем это грозит — в материале «Газеты.Ru».

Облако плазмы, выброшенное Солнцем во время вспышки 31 мая, или его часть достигли Земли менее чем за 30 часов. Это почти на сутки быстрее, чем прогнозировалось, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«К Земле, судя по показаниям космических средств слежения, пришло выброшенное вчера Солнцем облако плазмы. Исключительно сильный скачок всех параметров межпланетной среды был зафиксирован сегодня в 8:30 утра по московскому времени», — рассказал он.

По словам ученого, сейчас скорость солнечного ветра порой превышает тысячу километров в секунду, также наблюдаются очень высокие значения плотности и температуры.

«Последняя, если верить показателям сразу нескольких космических аппаратов, составляет сейчас более двух миллионов градусов при нормальных значениях около 100 тысяч градусов, то есть выше, чем температура в короне Солнца. Есть вероятность, что такие значения никогда не регистрировались в истории наблюдений либо близки к историческим максимумам», — уточнил Богачев.

Он также выразил надежду, что к Земле пришло все же небольшое, очень быстрое волокно плазмы, обладавшее по неизвестным причинам такой скоростью, а основная масса газа имеет более умеренные характеристики и придет позже. Однако если это все-таки был основной выброс, то в самое ближайшее время начнутся бури высшего пятого уровня, добавил ученый.

Крупнейший выброс в этом году

Ранее лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила, что 31 мая на Солнце зарегистрировали крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли. Он стал результатом вспышки уровня M8.2 (вспышки на Солнце делятся на классы A, B, C, M и X в зависимости от мощности рентгеновского излучения самого явления; вспышки самого максимального класса X могут спровоцировать проблемы на Земле, например, магнитные бури, кроме того, повышенная радиация сказывается на работе спутников и усиливает северное сияние).

«Область расположена в центре видимого диска Солнца, почти точно на линии Солнце — Земля, что исключает даже теоретическую возможность выброшенному солнечному веществу пройти мимо Земли», — говорилось в сообщении.

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Там также отметили, что выброс оказался менее мощным, чем тот, что произошел в мае 2024 года, когда начались магнитные бури высшего уровня. Однако в лаборатории также не исключили, что новый выброс приведет к серии магнитных бурь четвертого класса. Бури пятого класса также возможны, однако вероятность их начала на данный момент составляет всего 2%.

Чем это грозит

Как сообщает МЧС, магнитные бури, в первую очередь, оказывают воздействие на разные «тонкие» электронные приборы, например, навигационные. Кроме этого, вследствие воздействия магнитных бурь могут образовываться внешние электрические заряды на поверхности трубопроводов, трансформаторов, что может привести к нарушению их нормальной работы.

Повлиять они могут и на здоровье человека.

«Дело в том, что если ритм геомагнитных колебаний «наложится» на ритм биения человеческого сердца, то это может вызвать серьезные нарушения в его работе. Как следствие — обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение риска инфаркта миокарда или инсульта у «сердечников»,

— объяснили в ведомстве.

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Примерно 70% инсультов, инфарктов и гипертонических кризов случаются во время магнитных бурь. Как отметила ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус, это происходит потому, что клетки тела человека имеют определенный электрический заряд и реагируют на смену космической погоды, что приводит к ухудшению самочувствия у людей с патологиями сердца и сосудов.

По разным данным, магнитные бури также могут замедлять капиллярный кровоток, что провоцирует кислородное голодание тканей, усугублять проблемы с давлением, провоцировать бессонницу, вызывать тахикардию, запускать триггеры мигрени, обострять проблемы, связанные с болезнями опорно-двигательного аппарата. Однако доказательная медицина все еще ставит под сомнение то влияние, которые бури оказывают на человека.